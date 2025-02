Guinée: Le Forum du Dialogue Citoyen officiellement ouvert à Conakry

Ce mardi 25 février 2025 s'est ouvert à Conakry le Forum du Dialogue Citoyen sous le thème << Renouer le Fil du Dialogue et Promouvoir la Compréhension Mutuelle >>.

Selon les organisateurs, l'un des objectifs de ce Forum est de réunir les guinéennes et guinéens autour d'un intérêt commun.

Souleymane Sy Savané, membre organisateur est revenu sur le but fondé de ce forum.

<< C'est de réunir les guinéennes et guinéens autour d'un intérêt commun qui est la cohésion et l'unité nationale. Pour qu'ensemble nous nous donnons les mains pour aider les autorités en place. La Guinée ne peut pas se développer en faisant l'exclusion des uns et des autres. Nous, notre objectif, c'est de réunir tous les guinéens quelque soit leurs appartenance politique, religieux ou quelque bord qu'il soit pour qu'on se donne les mains et qu'on s'asseyent autour de la table pour discuter sur des questions d'intérêts nationales >>, a-t-il fait savoir.

Honorable Aboubacar Soumah est l'un des invités à ce Forum. Il a salué l'initiative avant de demander aux initiateurs de continuer sur cet élan.

<< C'est une excellente initiative et une nécessité impérieuse pour la Guinée. Sans le dialogue rien n'est possible sur le plan humain. Même dans une famille, il faut dialoguer avec tes épouses et tes enfants pour trouver le chemin nécessaire pour le bien être commun. Je pense que ceux qui ont pensé à cela, c'est le lieu de les remercier et de leur demander de continuer sur cet élan >>, a lancé le député.

Une ancienne compagnon de l'indépendance renchérit en invitant les guinéennes et guinéens de se mettre ensemble, car dit-elle la force en République de Guinée, c'est les femmes. La clôture est prévue pour le jeudi 27 février prochain à Conakry.