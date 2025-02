Congo-Brazzaville: Diplomatie parlementaire - Dynamiser la coopération entre les Sénats congolais et sud-africain

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a évoqué le 24 février à Brazzaville, avec l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud au Congo, Mziwamadoda Uppington Kalako, la nécessité de dynamiser la coopération parlementaire à travers des échanges de programmes et des visites mutuelles entre les chambres hautes des Parlements des deux pays.

A travers la dynamisation de la coopération parlementaire, les deux parties envisagent de favoriser le partage d'expériences et d'expertises, notamment entre leurs comités respectifs. « Nous avons eu un court échange sur ce que nous avons et spécialement les relations que nous voulons construire entre les deux Sénats. Il s'agit également de mettre l'accent sur les échanges d'expériences entre nos deux comités et organiser les programmes de rencontres où les sénateurs congolais pourront aller en Afrique du Sud et vice-versa », a expliqué Mziwamadoda Uppington Kalako à la presse.

Les deux personnalités ont, par ailleurs, abordé la coopération bilatérale dans divers domaines tels que les ressources foncières, les mines et les océans, sans oublier l'implication des parlementaires dans la supervision des initiatives de coopération. Le diplomate sud-africain en poste à Brazzaville a aussi annoncé qu'une commission mixte était actuellement en cours de révision dans l'optique de finaliser les accords de partenariat et de dynamiser les relations économiques et politiques entre les deux pays.

Saisissant cette occasion, Mziwamadoda Uppington Kalako a exprimé la reconnaissance de son pays aux efforts accomplis par le Congo et le président Denis Sassou N'Guesso dans la libération de Nelson Mandela et la fin de l'apartheid. Il a, en effet, mentionné trois faits majeurs ayant marqué cette période dont la création par le président Denis Sassou N'Guesso, en sa qualité de président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine, du Fonds Africa auquel tous les pays non alignés étaient invités à souscrire ; l'organisation à Brazzaville du symposium mondial des écrivains contre l'apartheid.

A cela s'ajoute la Conférence internationale qui a débouché sur la signature, le 13 décembre 1988, du Protocole de Brazzaville ayant ouvert la voie à la libération des pays de l'Afrique australe et à la fin de l'apartheid.