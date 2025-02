Congo-Brazzaville: Golf club de Brazzaville - Grégoire Piller reconduit à la présidence

A l'issue de l'assemblée générale annuelle organisée le 23 février, Grégoire Piller a été reconduit à la présidence du Golf club de Brazzaville, entamant ainsi un deuxième mandat.

Le plan d'action de Grégoire Piller, pour ce nouveau mandat à la tête du Golf club de Brazzaville, prévoit la modernisation des installations sportives, l'organisation des compétitions de haut niveau, la formation des jeunes golfeurs afin d'assurer la relève. Fort de son expertise en marketing et en fundraising, le président reconduit entend renforcer la visibilité du club et faire rayonner le golf congolais au-delà des frontières nationales.

Pour ce faire, il sera appuyé par un comité dans lequel Benhel Boumba Tamane assure les fonctions de vice-président et de secrétaire général tandis que Donatien Depuydt prend en charge la trésorerie, assisté par Jean-Périclès Ngakosso. Louis Rodriguez a été nommé capitaine, responsable de la gestion du terrain et des infrastructures, secondé par Hillary Kipruto. Le poste de capitaine en charge de la digitalisation revient à Mark Chimombe assisté par Yannick Nkodia. Elizabeth Juma est la capitaine des dames. Enfin, la gestion du club house et des événements est confiée à Patricia Mutie et Xaviour Joseph.

Il convient de souligner que depuis son accession à la présidence en 2024, Grégoire Piller a initié plusieurs projets et partenariats, contribuant à l'amélioration des infrastructures et à la reconnaissance du club tant sur la scène régionale qu'internationale. La construction d'une nouvelle paillotte, le développement du practice, la digitalisation du club et l'homologation du parcours marquent des avancées majeures, permettant de positionner le Congo sur la scène internationale.

Sous son leadership, le développement de nouveaux partenariats stratégiques, notamment celui avec Ecobank comme sponsor officiel, a permis d'attirer de nombreux sponsors et de mobiliser des ressources essentielles à la pérennité du club. « C'est un privilège de poursuivre cette mission. Nous continuerons à développer des initiatives ambitieuses pour faire du golf de Brazzaville une référence en Afrique, attirer des compétitions régionales et promouvoir le golf congolais sur la scène internationale, contribuant ainsi au rayonnement de la République du Congo », a déclaré Grégoire Piller après le renouvellement de son mandat.

Grégoire Piller est un diplomate onusien, expert en relations internationales et mobilisation de ressources. Ancien garde suisse et passionné de golf, il a su impulser une dynamique de développement et de modernisation, faisant du club un acteur clé du golf dans la région.

Fondé en 1959, le Golf club de Brazzaville est une institution emblématique de ce sport au Congo. Avec ses infrastructures de qualité, il accueille amateurs et professionnels et oeuvre activement pour le développement et la promotion du golf en Afrique centrale. À l'occasion du 65e anniversaire du Golf de Brazzaville, l'an dernier, cinquante-neuf joueurs venus des deux Congo, notamment de Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa et Lubumbashi, se sont réunis pour célébrer cet événement historique.