Soudan: Le pays et l'Espagne discutent le renforcement des relations et la manière de renvoyer l'ambassadeur d'Espagne au Soudan

Port Soudan — Le ministre des Affaires du Cabinet, chargé de l'exécution des fonctions du Premier ministre, Osman Hussein a affirmé l'intérêt du gouvernement à promouvoir les relations entre le Soudan et l'Espagne et à renforcer les aspects de la coopération conjointe dans l'intérêt des deux pays.

C'est ce qui s'est passé lors de sa réunion mardi dans son bureau au Complexe Ministériel de Port Soudan, avec l'Ambassadeur d'Espagne au Soudan résidant au Caire, Isidro Antonio, en présence des Ministres des Finances et de la Planification Economique, du Commerce et de la Commission d'Aide Humanitaire, et du Directeur Général des Affaires Européennes et Américaines au Ministère des Affaires Etrangères, où la réunion a discuté du retour de l'Ambassade d'Espagne pour exercer ses fonctions depuis le Soudan.

L'ambassadeur Nour El-Daim Abdel Gader, directeur général des affaires européennes et américaines au ministère des Affaires étrangères a déclaré dans des déclarations de presse conjointes que l'ambassadeur d'Espagne était venu à Port Soudan pour suivre l'évolution de la situation sur le terrain, indiquant que sa présence confirme la volonté du gouvernement espagnol de consolider les relations et de renforcer la coopération conjointe.

Il a ajouté que l'ambassadeur avait confirmé la volonté de son pays de contribuer aux projets de reconstruction et de sécurité humaine pour les personnes touchées par la guerre, et a déclaré avoir eu des discussions fructueuses avec les responsables. L'ambassadeur Nour El-Daim a ajouté : "Nous espérons le voir bientôt à Khartoum".

L'ambassadeur d'Espagne a exprimé sa joie de retourner au Soudan pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre le 15 avril, notant que l'ambassade d'Espagne s'acquitte actuellement de ses fonctions depuis le Caire et qu'il espère retourner au Soudan dès que possible.

Il a également exprimé sa solidarité avec le peuple soudanais, notant qu'il ressent sa souffrance et espère que cette souffrance prendra bientôt fin, que la guerre prendra fin et que la paix sera instaurée dans le pays.

Il a souligné que l'Espagne et les pays européens sont prêts à aider le Soudan et à fournir une assistance, notamment dans les aspects humanitaires et les besoins nécessaires au retour des citoyens des zones d'asile et de déplacement.