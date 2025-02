Port Soudan — Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies - Directeur régional pour les États arabes au Programme des Nations Unies pour le développement, Abdallah Al-Dardari, a annoncé que la prochaine phase verra un plan quinquennal commençant en 2025-2030 , au cours duquel la transition du travail humanitaire au travail de développement aura lieu.

Il a déclaré lors d'un point de presse limité lundi à son siège à Port Soudan que c'est sa première fois de visiter le Soudan et a rencontré un certain nombre de responsables de l'État, parmi les quels le ministre des Finances, de l'Énergie, de la Santé, de l'Irrigation et le ministre de l'Investissement, notant que les Nations Unies se préparent à coopérer avec le gouvernement soudanais pour mettre en oeuvre un certain nombre de programmes visant à réaliser le développement, et que

Durant cette période, le développement doit trouver sa place et être la priorité, notamment en soutenant l'agriculture et en mobilisant toutes les capacités pour atteindre cet objectif. L'appui technique et les besoins économiques seront assurés jusqu'à ce que le Soudan se rétablisse.

Il a ajouté que le plan prévoit l'octroi d'un financement de 200 millions de dollars et que, grâce à l'expérience passée, ce montant peut être fourni même si les subventions diminuent et nous devons concevoir des méthodes pour obtenir des fonds.