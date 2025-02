Congo-Kinshasa: Mpox - Début de la campagne de vaccination à Kinshasa

La campagne organisée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Unicef et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été lancée récemment à Kinshasa dans la zone de santé de Limete, précisément à Pakajuma.

Cinq zones de santé sont concernées par la campagne de vaccination contre le mpox. 132 personnes ont été déjà vaccinées et l'objectif est d'atteindre 603 716 individus âgés d'un an et plus.

Notons, par ailleurs, qu'un nouveau variant a émergé, caractérisé par une accumulation de mutations Apobec 3 dans les séquences des clades 1a et 1b. À Kinshasa, ces deux clades semblent de plus en plus adaptés à une transmission interhumaine soutenue, notamment par voie sexuelle.

Concernant les données épidémiologiques de la semaine 7 et le cumul des semaines 1 à 7 de 2024, 1 463 cas suspects de mpox ont été identifiés, portant le total à 79 579 cas. Cela fait état de 42 décès sur un cumul de 1 549, représentant des taux de létalité de 2,87 % et 1,95 %. Parmi les cas suspects, 201 ont été confirmés positifs, portant le total cumulé à 15 105 cas, avec un taux de positivité de 47,51 % et 53,84 %. Le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin a atteint un total cumulé de 113 232.

À Kinshasa, un total de 165 cas a été enregistré, répartis comme suit : 13 cas critiques, 49 cas sévères, 43 cas modérés et 69 cas légers, avec trois décès rapportés à la clinique kinoise.

En sus de la mise à jour de la situation sur la variole de singe, la crise humanitaire qui sévit à Goma a été aussi épinglée. Il a été noté qu'un déploiement d'intrants est également en cours sur place, avec le soutien de l'OMS. Ce déploiement comprend 1 200 poches de sang stockées au Centre national de transfusion sanguine à Kinshasa qui seront distribuées gratuitement à la population.