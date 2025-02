Congo-Brazzaville: Des échanges sur l'économie maritime et les eaux continentales

La représentante de l'Union européenne (UE) au Congo, Anne Marchal, et le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, ont échangé, le 24 février à Brazzaville, sur des problématiques liées à l'économie maritime, au droit maritime et aux eaux continentales.

« L'UE est un partenaire de longue date du Congo dans les domaines liés à la mer, au développement du port autonome de Pointe-Noire, à la sécurité maritime, au développement du corridor multimodal 13 qui, à l'avenir, permettrait de mettre en valeur les eaux continentales », a indiqué la diplomate européenne au sortir de son entrevue avec le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.

Dans le cadre de la stratégie « Global Gateway» de l'UE et des échanges de l'Union africaine sur le corridor de transport du continent, l'UE finance actuellement une étude sur ce corridor de transport qui lie Pointe-Noire avec Brazzaville/Kinshasa par le chemin de fer, ensuite avec Bangui, capitale de la République centrafricaine, et une partie de la République Démocratique du Congo.

A ce sujet, la diplomate européenne a évoqué avec le secrétaire permanent l'appui de son institution dans l'organisation de l'atelier national de consultation des parties prenantes et de pré-validation du diagnostic stratégique de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, visant l'analyse des forces et des faiblesses de ces espaces. Ainsi, Anne Marchal a demandé aux autorités congolaises de faire confiance aux experts européens pour piloter certains éléments de la stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales.

Outre ce processus national, porté par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et géré par le secrétariat permanent, l'UE mène en parallèle d'autres activités. En partenariat avec l'Agence française de développement, elle finance un nouveau port de pêche au Port autonome de Pointe-Noire et des appontements pour la pêche artisanale dans le cadre de sa stratégie «Global Gateway».

D'autres sujets évoqués

Les deux personnalités ont, par ailleurs, évoqué la sécurité du transport maritime dans le golfe de Guinée, dans le cadre des Présences maritimes coordonnées, notamment de la marine européenne (La France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal). L'ambassadrice de l'UE a rappelé que le Congo bénéficie d'une mesure dans le cadre de la Facilité européenne de la paix qui permet d'apporter une certaine assistance à la garde côte.

Le rôle transversal du secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales et son opérationnalisation, ainsi que le colloque scientifique international prévu à Oyo dans les prochains jours, sur le thème « La filière des eaux continentales au service de la diversification de l'économie nationale : la sécurité et la sûreté en débat » allongent la listes des sujets ayant meublé les échanges entre Anne Marchal et Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck.

A l'issue de l'entrevue, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck a remis à son hôte des manuels dont ' et des textes sur l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.