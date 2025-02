Ile Maurice: La Central Water Authority puise toujours dans les nappes phréatiques

Vu la «sécheresse sévère et prolongée», la Central Water Authority (CWA) poursuit ses efforts pour trouver des sources additionnelles d'eau afin de soulager les foyers se trouvant dans les régions les plus affectées du pays. Dans cette optique, la CWA a organisé hier, lundi, une visite à l'intention des médias afin qu'ils découvrent trois sites de forage (boreholes), à Riche-Terre, Mapou et Constance.

À Riche-Terre, la CWA a conclu un accord avec la Filature de Riche-Terre pour l'utilisation d'un borehole, qui fonctionne tous les jours entre 16 et 22 heures. Ce forage, qui était déjà opérationnel pour les besoins de la filature n'était, jusqu'à présent, pas utilisé au maximum de sa capacité. Suite à l'accord entre les deux parties, le puits de Riche-Terre sera raccordé au réseau de la CWA afin de soulager les habitants de Baie-du-Tombeau.

Selon Sameer Moolkeea, Principal Engineer, avec ce forage, les habitants de Baie-du-Tombeau pourront ainsi bénéficier d'un petit plus car ils sont principalement approvisionnés par La Nicolière et un autre forage dans la région. «Comme la sècheresse dure toujours, le niveau du réservoir de La Nicolière baisse chaque jour mais grâce à ce forage de la Filature de Riche-Terre, nous pouvons palier ce manque», indique Sameer Moolkeea.

«Il faut saluer la bonne collaboration qui existe entre le gouvernement et le secteur privé», souligne Sunil Gopal, le responsable de communication à la CWA. «Par exemple, ici à Riche-Terre, on a négocié avec la société propriétaire du terrain et ses responsables ont bien voulu nous soutenir dans ce moment difficile où le pays doit faire face à une situation de sècheresse.»

Sunil Gopal indique que le Water Crisis Committee se réunit tous les jours sous la présidence du ministre de tutelle, Patrick Assirvaden, afin de faire le point sur les derniers développements concernant l'évolution de la sécheresse et à partir de là, prendre les décisions qui s'imposent. L'exercice de faire les médias voir les boreholes de Riche-Terre, de Mapou et de Constance est destiné à montrer à la population les «efforts que les autorités font pour trouver des sources d'eau additionnelles», a encore précisé Sunil Gopal. «Nous sollicitons l'aide des médias, des organisations non gouvernementales et des forces vives du pays afin de faire comprendre à la population que nous passons par une situation difficile. Il faut se serrer les coudes pour surmonter cette épreuve.»

Autre exemple de l'excellente collaboration entre le gouvernement et le secteur privé est le nouveau borehole qui sera mis en service dans dix ou 15 jours à Mapou et qui se trouve sur un terrain appartenant à Terra. La CWA espère qu'avec ce nouveau forage, elle soulagera les quelque 400 foyers de Bois-Mangue et des régions avoisinantes. «La CWA a jusqu'à maintenant foré 15 boreholes à travers le pays et ici à Mapou, c'est le 16e. Avec ce forage, on espère apporter un surplus de 2 000 mètres cubes d'eau par jour. Avec les 15 boreholes qui sont déjà opérationnels, on apporte plus de 45 000 mètres cubes d'eau par jour», nous apprend le Senior Mechanical Engineer, Delvin Ramassami.

À Constance aussi, un nouveau forage est actuellement opérationnel et apportera quelque 3 600 mètres cubes d'eau additionnels aux familles de Poste-de-Flacq et de Flacq, selon le Senior Mechanical Officer de la CWA, Sham Jaykishan. Il faut aussi noter que la CWA a mis deux réservoirs d'eau d'une capacité de stockage de 9 000 litres chacun pour les habitants de la NHDC de Calebasses. Ces deux réservoirs sont approvisionnés chaque jour par les camions-citernes de la CWA.