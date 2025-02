Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Les policiers appelés à la vigilance et au respect de la loi

Les éléments de différentes unités de la police nationale ont été appelés lundi 24 février à Lubumbashi (Haut-Katanga) à la vigilance et l'accomplissement de « leur mission dans le respect des lois du pays ».

Le commissaire provincial de la police dans le Haut Katanga, le général Dieudonné Odimba, les a ainsi exhortés lors d'une parade organisée au camp Est de la police dans la commune de Kampemba.

A cette occasion, le patron de la police dans cette partie du pays s'est dit satisfait de la baisse de la criminalité dans la ville depuis l'instauration du couvre-feu.

Le commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga a entamé sa causerie morale par le rappel au serment du policier. Il est revenu ensuite sur la mission dévolue à la police, à savoir la protection de la population et de ses biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la protection des institutions et de hautes personnalités.

Il a profité de cette occasion pour inviter les uns et les autres à la discipline.

Par rapport au couvre-feu instauré pour 30 jours par le gouverneur de province, le commissaire provincial de la police a tenu à rassurer que :

« C'est clair, on fait le couvre-feu pour assurer la sécurité de personnes et de leurs biens et non pas aller tracasser la population ».

Bilan du couvre-feu, un mois après

Selon le général Dieudonné Odimba, le bilan de cette mesure d'exception le bilan est positif parce que les gens la respectent.

« A partir de 23 heures vous trouverez que toutes les avenues sont presque vides. Quand moi-même j'arrête un taxi ou bien un véhicule je les amène à l'état-major ou ils vont passer la nuit jusqu'au petit matin à 6 heures, je libère sans toutefois faire payer les amandes. Les cas de criminalité ont baissé sensiblement », a-t-il renchéri.

Le couvre-feu décidé il y a un mois est prolongé de 15 jours à dater du 20 février courant. Il ira jusqu'au 6 mars prochain.