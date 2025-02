Afrique: Les défis du trio Kenyatta-Obasanjo-Desalegn face au difficile dialogue et en quête d'un cessez-le-feu

L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo et l'ancien Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn ont été désignés, dans un communiqué non daté, mais diffusé le 24 février 2025, comme facilitateurs du processus de paix conjoint entre la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Leur mission : restaurer la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo.

L'annonce de leur nomination fait suite au sommet conjoint des chefs d'État de la SADC et de l'EAC, tenu le 8 février à Dar es Salaam, en Tanzanie, mais officialisée seulement lundi 24 février. Ce choix marque un changement de méthode, passant d'un médiateur unique - le président angolais João Lourenço - à un panel d'anciens dirigeants africains.

Un trio complémentaire pour une médiation plus large

Ce comité des facilitateurs a été conçu pour assurer un équilibre entre continuité, expertise diplomatique et autorité morale. Il y a d'abord Uhuru Kenyatta. Déjà impliqué dans le processus de Nairobi, il apporte une connaissance approfondie des acteurs du conflit. « Son rôle sera de garantir la continuité des efforts diplomatiques et de maintenir les contacts avec les groupes armés présents dans l'est de la RDC », dit une source diplomatique africaine.

Il y a aussi Olusegun Obasanjo. À bientôt 87 ans, l'ancien président nigérian incarne l'autorité morale sur le continent. Il bénéficie d'un solide réseau international et d'une expérience dans la médiation des conflits africains. En 2009, il avait facilité le dialogue entre le gouvernement de Joseph Kabila et le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), dont certains dirigeants ont ensuite formé le M23.

Enfin, il y a Hailemariam Desalegn. Ancien Premier ministre éthiopien et ex-président de l'Union africaine, il apporte une expertise technique et institutionnelle. « Il a une approche plus analytique et pourra structurer les négociations sur des bases solides », explique un autre diplomate africain.

Selon Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ce trio pourrait permettre « une meilleure compréhension des causes profondes du conflit et une approche plus équilibrée » dans la recherche d'une solution durable.

Une feuille de route encore incertaine

Les facilitateurs devront d'abord harmoniser les efforts diplomatiques entre l'EAC et la SADC pour obtenir un cessez-le-feu effectif. Une réunion ministérielle conjointe des deux organisations est prévue le 28 février, bien qu'elle ne soit pas encore confirmée.

Dans l'attente de cette rencontre, une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense est prévue pour examiner les rapports des chefs d'état-major des armées des deux blocs régionaux, qui se sont réunis le 24 février à Dar es Salaam. L'objectif est de définir une feuille de route pour le dialogue entre toutes les parties concernées. Cependant, une divergence majeure persiste : Kigali insiste sur la nécessité d'un dialogue entre Kinshasa et le M23, une demande systématiquement rejetée par le président Félix Tshisekedi.

Ne pas repartir de zéro

L'un des principaux défis pour les facilitateurs sera d'éviter de recommencer le processus de médiation à zéro. Le processus de Luanda avait déjà défini, en novembre dernier, un cadre opérationnel avec un plan de désescalade sur trois mois. Repartir sur de nouvelles bases risquerait de prolonger l'impasse et de favoriser la poursuite des combats, alerte un expert.

Pendant ce temps, les rebelles de l'AFC/M23 maintiennent leur contrôle sur plusieurs villes de l'est de la RDC, dont Goma et Bukavu, et menacent d'avancer vers d'autres localités. La situation humanitaire continue de se dégrader, tandis que plusieurs pays de la sous-région plaident pour le déploiement d'une force hybride afin de sécuriser les zones sous contrôle des rebelles.

Quelle force pour sécuriser l'est de la RDC ?

Une question reste en suspens : qui garantira la mise en oeuvre du cessez-le-feu sur le terrain ? Si certains acteurs régionaux plaident pour une force conjointe EAC-SADC, Kinshasa préfère voir ce rôle jouer par l'armée congolaise. D'autres sources gouvernementales congolaises ne sont pas contre l'idée de confier à la Monusco cette mission. « La Monusco peut jouer un rôle de supervision, mais nous devons éviter de reproduire l'échec d'autres initiatives », souligne une source gouvernementale congolaise.

De son côté, la force de la SADC (SAMIDRC), déployée récemment, est considérée comme une force belligérante et non une mission de maintien de la paix par Kigali. « Il faut revenir à une force de stabilisation qui accompagne le cessez-le-feu et facilite le dialogue politique. Cela peut être la force de l'Afrique de l'Est qui avait obtenu un cessez-le-feu de six mois en 2023 », estime Olivier Nduhungirehe.

Un test pour l'unité africaine

L'initiative EAC-SADC représente une nouvelle tentative africaine pour régler un conflit qui menace de s'étendre au-delà des frontières de la RDC. Le succès du trio Kenyatta-Obasanjo-Desalegn dépendra de leur capacité à coordonner les efforts des deux organisations régionales et à convaincre les parties prenantes d'adhérer à un véritable processus de paix.

La réunion ministérielle du 28 février sera une étape clé pour déterminer si cette nouvelle médiation a une chance de réussir, ou si, elle se heurtera aux mêmes blocages que les tentatives précédentes.