Dakar - 21 février 2025 — 11 fillettes âgées de cinq mois à cinq ans ont été collectivement excisées le samedi 15 février 2025 dans le département de Goudomp, dans la région de Sédhiou.

L'UNICEF, UNFPA et ONU Femmes regrettent profondément ces faits qui interviennent quelques jours après la commémoration nationale de la Journée internationale de tolérance zéro contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF).

Bien qu'aucune interpellation n'ait été faite à ce jour, les trois agences du Système des Nations Unies saluent le travail des forces de l'ordre et des services de protection de l'enfant et de la santé, ainsi que l'engagement des personnes qui ont dénoncé ces crimes et permis d'identifier les victimes.

Les MGF infligent de graves blessures physiques et psychologiques, profondes et irréversibles, engendrant des douleurs, des traumatismes et des risques mortels pour la santé. De même, elles portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles de disposer de leur corps et de vivre en toute sécurité et dans la dignité.

L'UNICEF, UNFPA et ONU Femmes s'alarment que ces pratiques néfastes continuent d'être perpétrées avec la complicité de certains membres de la communauté, malgré les efforts menés par le Gouvernement. Le Sénégal a joué un rôle précurseur dans la région en adoptant dès 1999 la loi 99-05, qui incrimine non seulement la perpétration, l'instigation, la préparation et/ou l'assistance à un acte de MGF mais aussi le non signalement d'incident lié à une MGF ainsi que la pratique transfrontalière de MGF.

L'UNICEF, UNFPA et ONU Femmes rappellent également que l'article 7 de la Constitution du Sénégal prévoit la protection de toutes les personnes contre toutes les mutilations physiques en ces termes : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques ».

L'UNICEF, UNFPA et ONU Femmes appellent à un sursaut collectif pour que plus aucune fille n'ait à subir de MGF au Sénégal. Ils comptent ainsi sur l'engagement du Gouvernement pour poursuivre les auteurs et complices et faire appliquer la loi.

« L'excision n'est pas seulement une atteinte à l'intégrité physique des filles, c'est une négation de leur avenir. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette pratique qui vole à des filles de plus en plus jeunes leur enfance et leur bien-être. Il est temps d'unir nos forces pour que plus jamais une fille ne subisse cette violence », a souligné Jacques Boyer, Représentant de l'UNICEF au Sénégal.

« A cinq années de l'échéance des ODD de 2030, un seul cas est de trop ! Ceci est intolérable et inexcusable. Il est impératif de prendre nos responsabilités afin qu'aucune fille ne subisse encore ce sort, et pour atteindre notre objectif commun de mettre fin aux mutilations génitales féminines au Sénégal », a indiqué Tracey Hebert-Seck, Représentante de UNFPA au Sénégal.

« Il est difficile de comprendre qu'une violation aussi grave des droits fondamentaux des filles ait lieu dans un pays pionnier dans la lutte contre les MGF. Un tel retour en arrière est impensable, sachant que l'excision porte atteinte à l'intégrité physique, à la santé, et à l'avenir des filles, et compromet leur dignité. Mettre fin à cette pratique est une nécessité pour garantir l'égalité des chances et le respect des droits humains », a expliqué Arlette Mvondo, Représentante d'ONU Femmes au Sénégal.

Au Sénégal, près de deux millions de filles et de femmes ont subi des MGF. 12.9% des filles âgées de moins de 15 ans sont excisées, 8 sur 10 avant leur cinquième anniversaire et rarement après 10 ans. L'UNFPA et l'UNICEF appuient la mise en œuvre de la Stratégie Nationale du Gouvernement du Sénégal pour l'abandon de cette pratique néfaste, dans le cadre du Programme conjoint pour l'abandon des MGF depuis 2008.

L'UNICEF, UNFPA et ONU Femmes collaborent aussi avec les ministères, collectivités territoriales, les Comités Départementaux de Protection de l'Enfant, les services déconcentrés de l'état, les organisations de la société civile et les associations des femmes et des jeunes pour la protection des femmes, filles et garçons contre la violence et les pratiques néfastes.

