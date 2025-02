Sénégal: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 février 2025

Le Sénégal lance sa stratégie numérique - Le « New Deal Technologique »

Le Sénégal vient de franchir une nouvelle étape dans la transition numérique. Le 24 février, SEM Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé le « New Deal technologique ». « Une initiative audacieuse qui renforce la souveraineté numérique du Sénégal et met l’innovation au service du progrès social et économique », a-t-il souligné.

En effet, cette initiative entre dans le cadre de l’Agenda National de Transformation – Vision Sénégal 2050 du président Faye. Selon lui, son ambition est de faire du Sénégal non seulement un pôle d’excellence technologique en Afrique de l’Ouest, mais aussi un hub incontournable sur l’ensemble du continent. (Source allAfrica)

Présidentielle au Gabon : le président équato-guinéen Obiang Nguema soutient Oligui Nguema

Alors que le scrutin présidentiel est prévu le 12 avril prochain, le général Brice Clotaire Oligui Nguema tarde à annoncer sa décision concernant sa candidature. Mais les initiatives en sa faveur se multiplient.

Il n’est même pas encore officiellement candidat à l’élection présidentielle du Gabon, que certains de ses homologues le soutiennent déjà publiquement. Dans un discours prononcé, samedi 22 février, lors d’une cérémonie marquant le raccordement du réseau électrique de son pays avec le Gabon, et diffusé lundi sur TikTok, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a appelé les citoyens gabonais à se montrer « sages » et à appuyer la candidature de l’actuel chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en avril prochain. (Source Jeune Afrique)

Partenariats cinématographiques : La Côte d'Ivoire ouvre la voie aux échanges avec la Guinée et le Cameroun

Dans le cadre des échanges cinématographiques et culturels entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires africains, le Pr Hien Sié, Directeur de Cabinet adjoint, a conduit une série de rencontres déterminantes pour la promotion du cinéma sur le continent. La 29 édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tient du 22 février au 1er mars 2025, à Ouagadougou.

La première rencontre a eu lieu avec M. Amara Traoré, Directeur Général de l'Office national du cinéma de la Guinée. Ce dernier a exprimé sa grande satisfaction quant aux échanges, soulignant l'importance de s'inspirer du modèle ivoirien en matière de gestion et de promotion du cinéma. Il a notamment salué les avancées et les bonnes pratiques mises en place par la Côte d'Ivoire, un modèle qu'il souhaite voir adapté à la réalité guinéenne. (Source fratmat)

Mauritanie : vingt ans de prison requis en appel pour l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz

À Nouakchott, en deuxième instance, le procureur général a requis une peine de vingt ans de prison contre l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz, accusé de détournement de fonds publics et d’enrichissement illicite durant son mandat. Cette peine intervient après sa condamnation à cinq ans de prison en décembre dernier, lors de son premier procès.

L’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, comparait aux côtés d'anciens ministres et de plusieurs hauts responsables et dirigeants d’entreprises. Tous sont accusés de « trafic d’influence », « blanchiment », « abus de fonctions » et « enrichissement illicite ». (Source RFI)

Une troïka africaine pour mener un processus de paix en RDC

Les pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé trois anciens dirigeants du Kenya, de l'Ethiopie et du Nigeria pour être les "facilitateurs" d'un "processus de paix" en RDC, où le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) est arrivé dans la nuit de lundi à mardi.

Lors d'une offensive-éclair ces dernières semaines dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le groupe armé M23 et ses alliés rwandais ont pris le contrôle de Goma et Bukavu, les chefs-lieux des provinces du Nord- et Sud-Kivu. Les combats ont fait des milliers de morts selon l'ONU, qui craint un embrasement dans cette région troublée, en proie aux conflits depuis plus de 30 ans. Début février, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) s'étaient réunies en sommet et avaient appelé à un "cessez-le-feu immédiat" dans l'Est congolais. (Source VOA Afrique)

Gel de l’aide américaine : une régression inédite pour les femmes et les minorités sexuelles africaines

Les Etats-Unis représentaient, en 2023, 43 % des financements mondiaux consacrés aux soins reproductifs. Les conséquences du gel par l’administration Trump ont déjà des effets dramatiques.

« Un chaos sans précédent, une attaque cruelle contre l’avenir des Africaines. » Un mois après l’annonce du gel de l’aide américaine, le 24 janvier, Carole Sekimpi, responsable Afrique de Marie Stopes International (MSI), une ONG qui fournit des services de contraception et d’avortement dans 38 pays, peine encore à mesurer l’ampleur du séisme.

Les Etats-Unis sont, depuis cinquante ans, les plus grands donateurs en matière de planification familiale. Au point de représenter à eux seuls, en 2023, 43 % des financements mondiaux consacrés aux soins reproductifs. Des fonds destinés pour moitié – 336 millions de dollars (321 millions d’euros) chaque année depuis 2016 – à 41 Etats africains. (Source Lemonde Afrique)

Bénin – Propos jugés injurieux contre Houngbédji: la Cour vide les recours formulés contre Rachidi Gbadamassi

La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu sa décision sur les recours déposés contre le ministre-conseiller Rachidi Gbadamassi, à la suite de ses propos jugés offensants à l’égard de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji.

Quatre recours avaient été déposés contre Rachidi Gbadamassi après qu’il ait publiquement critiqué Adrien Houngbédji, en réaction à une déclaration de ce dernier lors d’une cérémonie de vœux. Les requérants estimaient que les propos du ministre-conseiller étaient « vulgaires, injurieux, dégradants, irresponsables, offensants, haineux et attentatoires à la dignité humaine ». Ils soutenaient que ces déclarations violaient plusieurs articles de la Constitution (articles 8, 23, 26, 34, 35 et 36) ainsi que l’article 553 du Code du numérique. Certains demandaient même que la Cour ordonne des excuses publiques et le paiement de dédommagements. (Source beninwebtv)

Burkina/Attaque ambassade de France : trois condamnés à vie

Huit personnes sont prévenues dans l’affaire des attaques terroristes de l’État-major général des armées (EMGA) et de l’ambassade de France au Burkina du 2 mars 2018, ont rapporté nos confrères de Libre Info.

La condamnation à vie a été prononcée à l’encontre de trois personnes et la relaxe contre deux. Elles ont reconnu leur appartenance au groupe terroriste qui a préparé l’attaque.

Devant le Pôle spécialisé dans la répression des actes terroristes, ils s’étaient expliqués tour à tour sur leurs charges lors de leur procès en janvier 2025. Si certains ont nié en bloc leur implication dans cette attaque barbare qui a causé huit décès et 85 blessés, d’autres ont reconnu leur tort et ont demandé pardon. (Source apanews)

Le Cap-Vert dans le top 10 des Etats africains au PIB élevé

Le Cap-Vert fait partie des 10 pays africains avec le PIB par habitant le plus élevé en 2025, occupant la neuvième position, avec une valeur historique de 5 710 dollars et une croissance économique de 4,7 pour cent (%). L’annonce a été faite par le Fonds Monétaire International (FMI) le 23 février 2025.

Selon les prévisions du FMI, le Cap-Vert devrait avoir un PIB par habitant de 5 710 dollars US en 2025, le positionnant parmi les dix principales économies africaines. Durant près de cinq décennies d’indépendance, cet archipel atteint pour la première fois un tel niveau, prouvant ainsi, au Fonds, la résilience de l’économie capverdienne dans un contexte africain difficile. (Source Africa 24)

Chronique sur les messages de haine au Burundi : Les rumeurs, une arme destructrice

Dans le contexte de la guerre à l’Est de la RDC, des rumeurs circulent abondamment sur les réseaux sociaux et au sein de la communauté, semant la panique et la confusion. Les habitants de la zone Rugazi, commune Kabarore, en province de Kayanza, expriment leur inquiétude face à cette situation.

Le conflit opposant l’armée congolaise, soutenue par ses alliés, au groupe rebelle M23, que l’ONU accuse d’être appuyé par le Rwanda, a des répercussions sur le Burundi. La toile s’enflamme avec des informations non vérifiées sur la situation en RDC, alimentant la peur parmi la population, notamment chez les habitants de la colline Tondero, dans la zone Rugazi. (Source Iwacu)