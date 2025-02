Algérie: Niger - Des perspectives prometteuses pour l'avenir de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur, de la République du Niger, M. Bakary Yaou Sangaré, a indiqué mardi à Alger que sa rencontre avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, marquait "une étape significative" dans le renforcement des liens entre l'Algérie et le Niger, avec des perspectives prometteuses pour l'avenir de la coopération bilatérale.

"Cette rencontre marque une étape significative dans le renforcement des liens entre l'Algérie et le Niger, avec des perspectives prometteuses pour l'avenir de la coopération bilatérale, tant sur le plan énergétique que dans d'autres secteurs clés", a déclaré M. Bakary Yaou Sangaré à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président de la République.

Il a indiqué que l'entretien a, essentiellement, porté sur "la coopération bilatérale entre nos deux pays", relevant que "l'Algérie et le Niger entretiennent des relations de très longue date qui remontent à 1964".

Il a rappelé, à cette occasion, que "notre première Commission mixte a été établie en 1971, puis a été transformée en Grande Commission mixte en 2011 et, actuellement, notre coopération touche pratiquement tous les aspects de la vie politique et économique".

Le ministre a, également, évoqué la récente visite du Premier ministre nigérien en Algérie, visant à "redynamiser cette coopération".

"Depuis lors, nous avons assisté à un développement formidable de notre coopération dans le domaine pétrolier", a-t-il relevé, ajoutant que "les sociétés algériennes sont en train de réaliser des prospections sur plusieurs puits pétroliers au Niger".

Sangaré a mis en avant les projets d'avenir, notamment la construction de raffineries de pétrole, qui devraient bénéficier de la relation entre l'Algérie et le Niger pour développer une "économie d'échelle".

Dans le domaine de l'électricité, il a précisé que "l'Algérie a décidé d'apporter son soutien au Niger pour améliorer sa production d'électricité à travers l'implantation de deux turbines de 2x25 Mégawatt".

Le ministre nigérien des Affaires étrangères a indiqué que l'entretien a porté aussi sur le secteur minier, mettant en avant "des projets de mise en valeur des ressources minières au Niger avec l'Algérie", ainsi que "la transsaharienne qui reste à parfaire du côté nigérien".

"Nous avons également évoqué la transsaharienne de la fibre optique et le gazoduc qui vont relier le Niger et l'Algérie et un certain nombre de pays", a-t-il encore précisé.

Dans le domaine sécuritaire, il a évoqué "des programmes de formation et de renforcement de capacités des forces de défense nigériennes", ajoutant que cela "permet à nos forces de défense et de sécurité de mieux faire face aux problèmes sécuritaire notamment du terrorisme au Sahel et par la même assurer une meilleure surveillance de nos frontières".

Il a fait savoir que "l'Algérie nous appuie également dans le domaine culturel avec près de 300 bourses offertes au Niger", qualifiant ce chiffre "d'énorme" pour un pays comme le sien.

"Je ne pense pas qu'on ait un autre pays au monde qui nous offre autant de bourses, autant de possibilités de formation que l'Algérie", a-t-il poursuivi.

Sangaré a affirmé que "le président de la République nous a donné l'assurance que tout sera mis en oeuvre pour que tous ces projets voient le jour dans les plus brefs délais possibles".

Enfin, le ministre nigérien des Affaires étrangères a indiqué avoir transmis les salutations du président nigérien au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.