Algérie: Adhésion du pays à la Coalition mondiale pour la justice sociale

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a annoncé, mardi à Alger, l'adhésion de l'Algérie à la Coalition mondiale pour la justice sociale en vue de contribuer aux efforts collectifs visant à renforcer la justice sociale équitable à travers le monde.

Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie organisée par l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire de sa création et du 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, en présence de responsables d'organisations syndicales régionales et internationales, M. Bentaleb a souligné que "l'adhésion de l'Algérie à la Coalition mondiale pour la justice sociale reflète la conviction profonde de mon pays quant à l'importance de la coopération internationale pour relever les défis communs et construire des sociétés plus justes et plus inclusives".

"Pour l'Algérie, l'adhésion à cette Coalition, lancée par le Directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT), est une démarche naturelle, voire évidente", à travers laquelle elle entend participer activement aux efforts collectifs visant à renforcer la justice sociale équitable à travers le monde et en Afrique, car étant convaincue que la justice sociale, bien plus qu'un simple objectif de développement, est l'essence même permettant de réaliser la stabilité socioéconomique et de préserver la dignité des individus et leurs droits fondamentaux, a soutenu le ministre.

Il a en outre réaffirmé l'engagement de l'Algérie à œuvrer sans relâche en faveur de la promotion des valeurs de justice, d'égalité et de dignité humaine, partant de sa conviction que la réalisation de la justice sociale est le moyen le plus efficace pour construire un avenir meilleur pour l'humanité.

Par ailleurs, le ministre a évoqué les nombreux acquis sociaux réalisés ces dernières années grâce aux décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment l'augmentation des salaires des travailleurs, l'amélioration des conditions de travail et le renforcement des droits et acquis professionnels.

Concernant l'accès des patients cancéreux non assurés sociaux à la carte Chifa leur permettant de bénéficier du système du tiers-payant, le ministre a fait savoir que 2.051 patients ont bénéficié de cette mesure.

Outre ces mesures, la chirurgie interventionnelle neuro-vasculaire est prise en charge en Algérie dans le cadre du conventionnement et les mécanismes de remboursement de la radiothérapie pour les enfants cancéreux sont en train d'être mis en place.