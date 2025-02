Algérie: L'UGTA commémore le double anniversaire du 24 février

Alger — L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a organisé, mardi à Alger, une cérémonie à l'occasion du 69ème anniversaire de la création de l'UGTA et du 54ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, et de cadres syndicaux internationaux et régionaux, le secrétaire général (SG) de l'UGTA, Amar Takdjout, a mis en avant l'importance du dialogue social et son rôle dans l'instauration d'une action syndicale, basée sur la communication et la négociation au service des travailleurs.

A cette occasion, M. Takdjout a salué les acquis réalisés en faveur des travailleurs, appelant à prendre en charge davantage leurs préoccupations, étant la pierre angulaire du développement.

A ce propos, le même responsable a appelé les syndicalistes et les travailleurs à moderniser leurs efforts et à s'adapter aux exigences de l'époque, à travers le dialogue, la concertation et les idées.

Saluant, par là même, l'adhésion de l'Algérie à la Coalition mondiale pour la justice sociale, le SG de l'UGTA a affirmé la volonté des travailleurs de participer à cet aspect, en vue de contribuer aux efforts collectifs visant la consolidation de la justice sociale à travers le monde.

De son côté, le SG de la Confédération syndicale internationale (CSI), Luc Triangle, s'est félicité de l'expérience algérienne en matière de dialogue social, qui permet à l'Algérie de surmonter les obstacles dans le cadre d'une approche participative efficace.

Il a également réitéré, à cette occasion, la solidarité internationale avec les travailleurs palestiniens face aux affres qu'ils subissent à cause de l'occupation sioniste.

Pour sa part, le président de la Confédération arabe des syndicats, Shaher Saâd, a salué les efforts consentis par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'unification des rangs palestiniens, rappelant la position indéfectible de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne.