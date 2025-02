Afrique Centrale: Est de la RDC - Londres annonce «suspendre» la majorité de ses aides financières au Rwanda

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a annoncé mardi 25 février que le Royaume-Uni suspendra la plupart de ses aides au Rwanda, et ce, « jusqu'à ce que des progrès significatifs soient faits ». Londres dénonce la prise de Goma et Bukavu par le « M23 et des forces de défense rwandaises ».

« Les hostilités doivent cesser immédiatement. Les récentes offensives du M23 et des forces de défense rwandaises, et notamment la prise de Goma et de Bukavu, constituent une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC », a une nouvelle fois martelé le Foreign Office dans son communiqué.

Ces fonds seront suspendus « en l'absence de progrès significatifs », à l'exception des programmes britanniques destinés aux personnes au Rwanda.

Londres a également déclaré qu'il prévoyait de se « coordonner avec ses partenaires sur de potentielles nouvelles sanctions ».

Selon le Foreign Office, le chef de la diplomatie britannique David Lammy a rencontré le président de la RDC Félix Tshisekedi à Kinshasa et le président rwandais Paul Kagame à Kigali, les 21 et 22 février.

Les suspensions concernent plusieurs domaines comme l'aide financière bilatérale directe au gouvernement rwandais, les formations militaires ou encore les activités de promotion commerciale avec le Rwanda. Seuls les programmes destinés aux « plus pauvres et plus vulnérables » seront sauvegardés.

Une décision jugée « regrettable et irraisonnable » par le gouvernement rwandais, qui affirme que Londres a « clairement choisi son camp ».

La fin de l'idylle entre Londres et Kigali ?

Fin janvier, David Lammy avait menacé Kigali, avertissant que les accords qui lient les deux pays pourraient être réexaminés. Une menace donc mise à exécution après sa visite à Kinshasa et à Kigali, les 21 et 22 février, lors desquels le ministre britannique a insisté qu'il ne pouvait y avoir de solution militaire à cette guerre et que les processus de paix en cours sont les seules voies de sorties envisageables.

Alors serait-ce la fin de l'idylle entre Londres et Kigali ? Jusqu'à juillet dernier, le Rwanda et le Royaume-Uni entretenaient de très bonnes relations. Les deux pays avaient notamment conclu un accord, qui prévoyait l'envoi de migrants en situation irrégulière sur le sol britannique vers le Rwanda. Un accord suspendu par le nouveau gouvernement britannique, pour lequel le Royaume-Uni avait déjà déboursé 280 millions d'euros.