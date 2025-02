Ile Maurice: Le déficit commercial évalué à Rs 210 milliards pour 2025

Le déficit commercial devrait augmenter de 2,9 % en 2025 pour atteindre Rs 210 milliards contre Rs 204 milliards en 2024. Face à des importations en constante hausse à Maurice, les exportations totales en 2024 s'élèvent à Rs 110,3 milliards contre Rs 103,8 milliards en 2023, soit une progression de 6,2 %. Quant aux importations, elles devraient atteindre environ Rs 320 milliards en 2025, hors éléments exceptionnels, enregistrant une hausse de 1,9 % par rapport aux Rs 314 milliards de 2024.

Le rapport sur le commerce extérieur du quatrième trimestre de 2024, publié hier après-midi par Statistics Mauritius, indique que les exportations totales en 2025 devraient rester au même niveau qu'en 2024, soit Rs 110 milliards. Selon ce même rapport, le déficit commercial du quatrième trimestre de 2024 s'élève à Rs 59,6 milliards, soit une hausse de 25,4 % par rapport aux Rs 47,6 milliards du trimestre correspondant en 2023. Comparé au trimestre précédent, il a progressé de 16 %.

Les recettes totales des exportations pour 2024 ont atteint Rs 110,3 milliards, soit une hausse de 6,2 % par rapport aux Rs 103,9 milliards enregistrées en 2023. Cette progression s'explique par l'augmentation de 45,7 % de Ship's Stores and Bunkers et de 4,4 % de Food and live animals, partiellement compensée par la baisse de 13,8 % des Manufactured goods classified chiefly by material et de 7,9 % du segment Miscellaneous manufactured articles.

Quant aux importations, elles ont totalisé Rs 314 milliards en 2024, soit une hausse de 10,6 % par rapport aux Rs 283,8 milliards de 2023. Cette augmentation est principalement attribuée à la progression de 18,8 % de Mineral fuels, lubricants, & related products, de 13,6 % de Chemicals and related products, n.e.s. et de 12,2 % du segment Machinery & transport equipment. Le déficit commercial pour l'année 2024 s'élève ainsi à Rs 203,7 milliards, soit une augmentation de 13,2 % par rapport aux Rs 179,9 milliards de 2023.

Au quatrième trimestre de 2024, les exportations totales, incluant les exportations domestiques, les réexportations ainsi que Ship's Stores and Bunkers, se sont élevées à Rs 26,9 milliards, enregistrant une hausse de 4 % par rapport aux Rs 25,8 milliards du trimestre correspondant en 2023. Cette progression est principalement due à l'augmentation de 11,1 % des exportations de Ship's Stores and Bunkers, de 11 % de Food and live animals et de 8,1 % de Chemicals and related products, n.e.s., partiellement compensée par la baisse de 14,4 % des Manufactured goods classified chiefly by material, de 10,7 % de Machinery and transport equipment et de 3,2 % du Miscellaneous manufactured articles. Comparé au trimestre précédent, les recettes totales des exportations du quatrième trimestre de 2024 ont reculé de 10,3 %.

Les importations totales du quatrième trimestre de 2024 ont atteint Rs 86,5 milliards pour afficher une hausse de 17,9 % par rapport aux Rs 73,4 milliards du trimestre correspondant en 2023. Cette hausse est due à l'augmentation de 21 % des importations de Machinery & transport equipment et de Chemicals and related products, de 19,2 % de Miscellaneous manufactured articles, de 19,1 % de Mineral fuels, lubricants, & related products, de 17,9 % des Manufactured goods classified chiefly by material et de 10 % de Food and live animals. Par rapport au trimestre précédent, les importations totales du quatrième trimestre de 2024ont progressé de 6,3 %.