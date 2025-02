Ile Maurice: Me Lovania Pertab nommée directrice

Le président de la République a, sur les recommandations du Premier ministre et après consultations avec le leader de l'opposition, avalisé la nomination de Lovania Pertab comme directrice de la Financial Intelligence Unit (FIU). Juriste de formation, Lovania Pertab a exercé à la magistrature et a travaillé au bureau de l'Attorney General. Elle a été directrice de Transparency Mauritius et membre du comité d'accréditation de Transparency International (Berlin) de 2014 à 2024. En sus d'agir comme conseiller juridique de la Mauritius Commercial Bank Ltd et d'Air Mauritius, elle a été, de 2002 à 2005, présidente du Tribunal sur la propriété industrielle. Elle a aussi servi comme magistrate à la Cour des Seychelles de 2006 à 2007.

La ministre des Services financiers et de la planification économique, la Dr Jyoti Jeetun, se réjouit de cette nomination : «La FIU a de nombreux défis à relever, et elle doit être amplement équipée en termes de personnel et de système de contrôle et de surveillance afin de permettre à Maurice de mener à bien la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Avec l'exercice d'évaluation mutuelle par ESAAMLG qui est prévue dans moins de deux ans, Maurice devra ainsi consolider sa position. Donc, j'accueille favorablement cette nomination.»

Par ailleurs, Me Pertab se dit honorée d'avoir été choisie pour occuper le poste de directrice de la FIU. Elle estime que la lutte contre le blanchiment d'argent est une bataille interminable et que notre pays doit être équipé d'une cellule de renseignement financier solide afin de combattre ce fléau. «Si on ne parvient pas à détecter le blanchiment d'argent, on va certainement priver nos citoyens des fonds nécessaires qui seront utilisés pour financer les services essentiels tels qu'une meilleure éducation pour les jeunes, un service de santé efficace et une justice sociale équitable.»