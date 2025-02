Madagascar: Motocross/Championnat de La Réunion - Un nouveau défi pour Miaro Razafimahefa

À tout juste 18 ans, Miaro Razafimahefa, prodige malgache du motocross, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière prometteuse, en participant au Championnat de France Régional de Motocross de La Réunion dans la catégorie 250cc, cette saison.

Cette année, le jeune pilote ne se contentera pas de briller sur les pistes du championnat de Madagascar, il a décidé de conquérir également La Réunion. Repéré par des observateurs réunionnais lors de ses précédentes performances, Miaro intègre cette saison la Team LASSAUX pour disputer le Championnat de France Régional de Motocross de La Réunion dans la catégorie 250cc. Sponsorisé par KTM La Réunion, il prendra les commandes d'une KTM SXF250 avec un objectif clair : viser la plus haute marche du podium.

Ce défi s'inscrit dans une ambition plus large pour le jeune pilote. À Madagascar, Miaro a choisi de relever un challenge supplémentaire en montant dans la catégorie Élite 1, où sa 250cc affrontera les puissantes 450cc des ténors de la discipline. Une décision qui témoigne de sa détermination et de son envie de repousser ses limites. « Il est très motivé, prêt à se mesurer aux meilleurs », confie son père, Tsirava Razafimahefa alias « Tsitsi », multiple champion de Madagascar.

Une saison intense

Le coup d'envoi du championnat réunionnais sera donné le 2 mars prochain. Miaro a pris son envol hier, le 25 février, pour rejoindre l'île soeur et participer à la manche inaugurale. Avec huit courses au programme, ce calendrier exigeant demandera au jeune Malgache de nombreux allers-retours et une préparation sans faille. Mais il ne sera pas seul dans cette aventure : la société Funbike Madagascar a décidé de le soutenir dans ce projet ambitieux. « Nous serons à ses côtés pour l'aider à relever ce challenge et porter haut les couleurs de notre pays. Nous souhaitons bonne chance à notre jeune pilote pour ce défi de taille », souligne Tsitsi.

Miaro n'en est pas à son coup d'essai à La Réunion. Lors de l'édition précédente, il avait marqué les esprits en participant à deux courses, qu'il avait toutes deux remportées, dont la manche finale de la saison. Ce palmarès précoce laisse présager une saison 2025 explosive. Au-delà de La Réunion, le jeune pilote a également les yeux rivés sur une autre compétition majeure : le Motocross of African Nations (MXoAN), qui se tiendra au Kenya les 16 et 17 août prochains. Une occasion supplémentaire de faire rayonner son talent sur la scène continentale. Entre ses ambitions à Madagascar, son assaut sur le championnat réunionnais et ses projets internationaux, Miaro Razafimahefa s'impose déjà comme une étoile montante du motocross.