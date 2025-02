Madagascar: Orange MPPTour 100 Mixte - Lalaina et Toavina s'offrent le tournoi inaugural

L'Urban Futsal Andraharo a vibré au rythme du premier tournoi Orange MPPTour de la saison, un P100 Mixte qui a tenu toutes ses promesses, le week-end dernier.

Dans une finale haletante, le duo composé de Lalaina et Toavina a triomphé face à Tokiana et Fitia Rakotondramboa, s'imposant en trois sets (6/3, 5/7, 6/1). Une victoire qui leur permet de repartir avec la somme de 500 000 Ar, tandis que les finalistes se contentent de 250 000 Ar. Irianja et Fitia Robinson complètent le podium en décrochant la troisième place. Dans le tableau de la consolante, Farhana et Marc.A ont remporté la mise, devançant Claire et Romain, seconds.

Ce tournoi inaugural a donné le ton d'une saison qui s'annonce intense pour le circuit Orange MPPTour. « Depuis le début, c'est incroyable. On a évolué de manière exponentielle. En 2023, nous avions 102 joueurs, aujourd'hui, nous sommes à 296 en seulement un an. Ça montre un réel intérêt pour ce sport », explique Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit. Cette saison, le calendrier a toutefois été allégé, passant de 21 à 15 tournois. « C'était rude physiquement et psychologiquement pour nos joueurs. On veut aussi laisser de la place aux clubs émergents et aux tournois homologués par la Fédération Malgache de Padel », précise-t-il.

L'objectif du circuit reste de démocratiser le padel à travers Madagascar. « On ne considère pas ça comme un sport de riche, malgré qu'il n'est pas encore accessible à tous, mais on fait des efforts pour changer ça », assure Gary Ah-Waye. Parmi les nouveautés de cette année, des primes de performance seront attribuées aux 16 meilleurs joueurs et aux 12 meilleures joueuses du classement annuel, versées chaque mois pendant les neuf mois du circuit. Une initiative visant à professionnaliser davantage la discipline.

Ambitionné

À plus long terme, le circuit Orange MPPTour aspire à devenir « la référence du padel à Madagascar », tout en restant humble. « Comme tout entrepreneur, nous voyons loin et grand. Mais nous voulons aussi nous tourner vers l'international », confie Gary Ah-Waye. Un projet porté par un partenariat solide avec Orange, renouvelé cette année après une première collaboration fructueuse en 2023. « On partage les mêmes valeurs : professionnaliser le sport, le vulgariser, renforcer la rigueur de nos organisations et viser l'excellence. Orange a été l'une des premières entreprises à nous faire confiance, et ce renouvellement de contrat prouve leur satisfaction », ajoute-t-il. Les amateurs de padel peuvent déjà cocher la date sur leur calendrier : les 15 et 16 mars, le Lamakoo Padel Center accueillera le Tournoi 100 Masculin/Féminin, homologué par la Fédération Malgache de Padel.