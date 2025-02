Madagascar: Langue et culture - L'enseignement du chinois dans le programme scolaire en vue

Une réunion de travail entre une délégation dirigée par Hu Zhiping, directeur adjoint du centre de coopération et d'échanges linguistiques sino-étrangers du ministère chinois de l'Éducation, et l'Université d'Antananarivo a eu lieu le 22 février dernier. Présidée par le Pr Wei Zuqin, directeur chinois de l'Institut Confucius, cette rencontre a réuni le président de l'université, le Pr Mamy Raoul Ravelomanana, la présidente de l'École Le Petit Nid, Sahoby Mampionona Ramahafalisoa ainsi que de Ren Yujie et de Wang Hongwei, conseillers d'entreprise de l'Institut Confucius à Madagascar.

C'était l'occasion pour Hu Zhiping d'exposer les objectifs de la visite et de discuter des projets futurs, notamment en ce qui concerne le développement de l'Institut Confucius. Il a exprimé le souhait qu'un système d'enseignement du chinois soit mis en place pour les étudiants malgaches, de l'école primaire à l'université, afin de renforcer les échanges entre la Chine et Madagascar. Il a aussi mentionné les programmes de visites d'études proposés chaque année par le centre, espérant que davantage d'étudiants malgaches pourront en bénéficier.

Coopération

Lors de la réunion, la présidente de l'École Le Petit Nid a présenté les activités de son établissement. Wang Hongwei a salué les efforts de l'Institut Confucius dans la formation de talents en langue chinoise et a exprimé son soutien pour de futures collaborations entre les entreprises et l'université. C'était également l'occasion pour le vice-président de l'École Le Petit Nid, de remercier le centre pour son soutien aux activités de la classe Confucius et il a souligné l'importance pour les étudiants malgaches de comprendre l'importance de préserver leur culture tout en étant ouverts aux autres cultures. Il a conclu en espérant une coopération durable entre la Chine et Madagascar pour améliorer l'éducation. La délégation chinoise a également abordé des sujets concrets de coopération avec l'Université d'Antananarivo.