Lors d'un vote, qui s'est tenu lundi dernier à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, Madagascar s'est distingué par son absence de positionnement. Des séances de vote ont été organisées ce lundi 24 février à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Deux textes concurrents y ont été présentés, notamment celui porté par les Etats-Unis et l'autre rédigé par l'Ukraine. Madagascar n'a en effet ni voté pour, ni contre, ni même exprimé une abstention concernant la résolution A/ES-11/L.10, rédigée par l'Ukraine et soutenue par plusieurs puissances européennes telles que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Alors qu'il s'agit de la résolution de la crise qui oppose l'Ukraine et la Russie. Cette résolution exigeait de la Russie qu'elle retire « immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien » et appelait à la cessation immédiate des hostilités contre l'Ukraine, notamment les attaques ciblant les civils et les infrastructures essentielles. Sur les 193 États membres de l'ONU, 93 ont voté en faveur du texte, 18 s'y sont opposés, tandis que 65 se sont abstenus. La diplomatie malgache, quant à elle, a brillé par son absence de position, s'abstenant même de s'abstenir officiellement. Le choix de Madagascar de ne pas se manifester sur cette résolution interroge.

Tandis que de nombreux pays africains ont choisi l'abstention pour éviter de prendre parti dans ce conflit international aux multiples enjeux, l'absence totale de vote de la part de Madagascar pourrait traduire une hésitation ou une volonté de ne pas froisser ses partenaires internationaux. Alors que la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, a défendu une « diplomatie audacieuse » au lendemain du revers diplomatique que le pays a connu récemment à l'issue de la défaite cuisante de Richard Randriamandrato à l'Union africaine en début du mois. En effet, ce silence sur le cas ukrainien met en exergue la complexité de la position diplomatique malgache dans un contexte où les alliances géopolitiques se redessinent continuellement.

Diplomatie prudente

En revanche, Madagascar a, cette fois, fait entendre sa voix lors du vote d'un projet d'amendement de la résolution, A/ES-11/L.11, proposé par les États-Unis. Ce texte appelle à mettre fin « dans les plus brefs délais » au conflit. Adopté par 93 votes pour, 8 contre et 73 abstentions, ce projet a été conçu pour « favoriser une paix durable entre l'Ukraine et la Russie ». Cependant, contrairement aux précédentes résolutions de l'ONU sur la question, ce texte évitait d'attribuer directement la responsabilité du conflit à la Russie, se contentant d'évoquer un « conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine ».

Un amendement européen à cette résolution américaine, portant le numéro A/ES-11/L.14, a tenté d'insérer une mention réaffirmant « l'attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine ».Sur cette question, Madagascar a pris une position plus explicite en choisissant cette fois l'abstention.Le positionnement de Madagascar reflète une ligne diplomatique prudente, voire ambiguë, face aux tensions internationales. En octobre 2022, la volte-face de la diplomatie malgache sur le dossier ukrainien a coûté la place au ministre des Affaires étrangères de l'époque, Richard Randriamandrato.

Lundi dernier, si l'absence de vote sur la première résolution pourrait être interprétée comme une volonté d'éviter de prendre parti dans un conflit opposant de grandes puissances, l'abstention sur l'amendement européen au texte américain laisse entrevoir une certaine réserve quant aux engagements de Madagascar en matière de relations internationales. Cette posture illustre les défis auxquels est confrontée la diplomatie malgache dans un monde en recomposition, où chaque prise de position peut avoir des répercussions sur les relations bilatérales et multilatérales du pays. Reste à savoir si cette neutralité calculée lui permettra de préserver ses intérêts ou si elle finira par lui être reprochée sur la scène internationale.