Gabon: Participation du pays à la 46ème édition du salon de Belgrade

La 46ème édition du Salon international du tourisme de Belgrade s'est ouverte officiellement le 19 février 2025, sous la présidence du Chef d'Etat serbe, S.E. Aleksandar Vučić.

Le Gabon, dans la stratégie de diplomatie d'influence, s'est récemment engagé à renforcer sa présence sur la scène touristique internationale. C'est à cet égard que notre pays prend part à ce Salon, avec une forte délégation conduite par Murielle Minkoue Mezui, Epse Mintsa-Mi-Owono, Ministre de la Réforme des Institutions, accompagnée de Pascal Ogowe Siffon , Ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Cette participation du Ministère du Tourisme et de l'AGATOUR a pour objectif de renforcer la visibilité de la destination Gabon sur l'échiquier touristique international, et vise à dynamiser le secteur touristique gabonais et à établir des partenariats stratégiques, notamment avec la Serbie.

À noter que cette édition du salon, qui se déroule du 20 au 23 février 2025 au Beogradski Sajam (Foire de Belgrade), est organisée en partenariat avec l'Italie. L'événement rassemble environ 400 exposants nationaux et internationaux, dont des agences de voyage, des organisations touristiques, des hôtels, des centres de villégiature, des compagnies aériennes et des voyagistes. Le slogan de cette année, "Un billet, des mondes infinis", reflète la diversité des destinations et des offres présentées.