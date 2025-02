Tunisie: LIGUE 2 - 16E JOURNÉE - Jendouba Sport se détache

Dans le groupe A, à la faveur d'une victoire nette et sans bavures contre l'ASM, le onze jendoubien se hisse seul au sommet. En poule B, les Aghlabides profitent du faux pas de l'ASK pour conforter leur leadership.

Encore une ronde en trois temps, sachant que la mise à jour de la 16*+ journée interviendra cet après-midi avec l'explication entre l'ES Radésienne et le CSHL inscrite dans l'agenda du groupe A. Ce faisant, que d'enseignements en marge du déroulé des matchs du week-end dernier. Dans le groupe A, tout d'abord, l'affiche entre Jendouba Sport et l'AS Marsa a tourné à la correction en faveur des « Rouge et Noir ». La preuve par trois, Jendouba surclasse les banlieusards du nord et prend le leadership, devant justement les gars du Saf-Saf, distancés de deux points.

Volet hautes sphères toujours, le CS Korba n'a pas profité du faux pas marsois. Tenus en échec par une coriace formation du CS Msaken, les Cap-bonnais partagent certes le second rang avec l'ASM, mais peuvent nourrir cependant des regrets. Sur la 3e marche du podium à présent, l'Association Mégrine Sport garde la main suite au point du nul glané à Hammam-Sousse face à l'ESHS. Cela dit, la palme de la journée revient à l'ASA qui a rossé Kalaâ Sport, faisant trembler les filets du club sahélien à cinq reprises. Les Arianais montent désormais en grade.

Aussi, à Menzel Bourguiba, le Samb a réalisé une bonne affaire en venant à bout des Fatimides de Mahdia, s'éloignant par là même de la zone rouge. Tout comme le Samb, le Sporting de Moknine a validé à la réception de l'Asoe qui végète dans une peu envieuse avant-dernière place au classement. Enfin, hier, les Verts du CSHL, à des années lumières de leur standing d'antan, devaient en découdre avec le voisin radésien, bon dernier au classement.

La JSK creuse l'écart

Dans le groupe B, la JS Kairouanaise a tenu en respect la Stayda à Gabès et aussi profité du faux pas de l'ASK à Sakiet Eddaïer pour distancer davantage les Kasserinois au classement. Un point gagné de plus par la JSK qui a 4 longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat. A la faveur de sa victoire contre l'ASK, le Progrès de Sakiet Eddaïer s'installe quant à lui à la 3e marche du podium avec deux unités d'avance sur le Sfax RS, large vainqueur du Croissant Chebbien. Tout comme le SRS, au pied du podium, les insulaires de l'OC Kerkennah consolident suite à leur succès à Jelma face à l'AS local. Enfin, l'AS Agareb a ramené un précieux point de son périple à Djerba Midoun, le CS Redaïef a surclassé l'OSB et Baâth Bouhajla a enfoncé un peu plus Rogba Tataouine.

Résultats

Groupe A

Jendouba Sport-AS Marsa (3-0)

CS Korba-CS Msaken (0-0)

ES Hammam-Sousse-Mégrine Sport (1-1)

AS Ariana-Kalaâ Sport (5-2)

SA Menzel Bourguiba-EM Mahdia (2-0)

SC Moknine-AS Oued Ellil (2-1)

Classement

Groupe A

Pts

1 Jendouba Sport 31

2 AS Marsa 29

- CS Korba 29

4 Mégrine Sport 28

5 ES Hammam-Sousse 25

- AS Ariana 26

7 EM Mahdia 24

8 CS Msaken 20

- Kalaâ Sport 20

10 SC Moknine 16

11 CS Hammam-Lif 15 (-1)

12 SA Menzel Bourguiba 14

13 AS Oued Ellil 11

14 ES Radès 5 (-1)

Résultats

Groupe B

Stade Gabésien-JS Kairouanaise (0-0)

PS Sakiet Eddaïer-AS Kasserine (2-1)

Sfax Railways Sports-CS Chebba (3-0)

AS Jelma-OC Kerkennah (2-3)

BS Bouhajla-ES Rogba Tataouine (2-0)

CS Redaïef-Olympique Sidi Bouzid (3-1)

ES Jerba-AS Agareb (0-0)

Classement

Groupe B

Pts

1 JS Kairouanaise 36

2 AS Kasserine 32

3 PS Sakiet Eddaïer 28

4 Sfax Railways Sports 26

- OC Kerkennah 26

6 BS Bouhajla 24

7 Stade Gabésien 23

8 Olympique Sidi Bouzid 21

9 AS Jelma 19

- AS Agareb 19

11 CS Redaïef 16

12 CS Chebba 15

13 ES Jerba 11

14 ES Rogba Tataouine 10