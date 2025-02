Tunisie: «De la tesselle au pixel» au Musée archéologique de Sousse à la croisée de l'histoire et du numérique

Une expérience immersive mêlant patrimoine archéologique et innovations digitales à travers cette exposition qui se distingue par l'utilisation de la technologie de photographie Gigapixel, un procédé permettant de capturer des détails invisibles à l'oeil nu. Cette technique, associée à la réalité virtuelle (VR), offre une nouvelle dimension à la découverte des mosaïques anciennes.

Le musée archéologique de Sousse accueille depuis le 22 février et jusqu'au 22 mars 2025 une exposition révolutionnaire intitulée «De la tesselle au pixel». Cette initiative inédite, fruit de la collaboration entre l'Institut national du patrimoine (INP), l'ambassade d'Autriche en Tunisie et l'association Museum Lab, plonge les visiteurs dans une expérience immersive mêlant patrimoine archéologique et innovations numériques.

L'exposition se distingue par l'utilisation de la technologie de photographie Gigapixel, un procédé permettant de capturer des détails invisibles à l'oeil nu. Cette technique, associée à la réalité virtuelle (VR), offre une nouvelle dimension à la découverte des mosaïques anciennes. Grâce à un atelier de cocréation réunissant étudiants tunisiens et experts autrichiens, plusieurs oeuvres archéologiques, notamment des mosaïques, sont présentées avec une précision stupéfiante.

L'image Gigapixel, un cliché comportant un milliard de pixels, permet une résolution environ 500 fois supérieure à celle des appareils photo numériques classiques. Les visiteurs peuvent ainsi explorer chaque tesselle, chaque motif, avec une clarté inédite. Cette technologie offre une immersion totale, permettant à chacun de zoomer successivement sur les plus petits détails, révélant l'art dans sa forme la plus minutieuse. Selon Museum Lab, cette démarche a pour objectif de rendre l'art et l'archéologie plus accessibles. En alliant patrimoine et médiation numérique, l'exposition permet de toucher un public plus large, notamment les passionnés d'art numérique. En outre, le Gigapixel devient un outil interactif, transformant l'acte de visionner une oeuvre en une exploration participative et immersive.

Au-delà de l'aspect technologique, «De la tesselle au pixel» invite à repenser la manière dont nous abordons l'histoire et la culture, en offrant une nouvelle perspective sur l'évolution de l'art, des tesselles antiques aux pixels contemporains. Une exposition à ne pas manquer pour découvrir l'alliance subtile entre passé et innovation.