Afrique: Eliminatoire CAN 2026/D - La RDC reçoit le Botswana ce mercredi au stade des Martyrs

La RDC reçoit le Botswana ce mercredi 26 février à 17h00 au stade des Martyrs de Kinshasa dans le cadre du match retour du premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2026.

Les Congolaises ont l'obligation de conserver leur avantage acquis au match-aller, la semaine dernière à Gaborone, en dominant l'équipe locale sur le score de 2-0.

Pour Lamia Boumedhi, sélectionneur intérimaire de la RDC, ses pouliches sont prêtes à mouiller leurs maillots pour gagner cette rencontre.

De son côté, la capitaine des Léopards dames, Fideline Ngoy a réaffirmé l'engagement du groupe à qualifier à se qualifier même si elles n'ont pas reçu leurs primes des matchs précédents :

« Nous sommes prêtes physiquement et pas moralement. Mais ce mercredi on va faire un effort pour la qualification de notre pays. On a joué d'autres matchs ici on a perdu contre Ouganda on a perdu le match mais cette fois on est déterminé pour prendre la qualification demain ».

Quatre joueuses ont été appelées pour renforcer l'ossature de Léopards, diminuée au match aller avec les forfaits et blessures.

La tanière a enregistré les arrivées des joueurs ci-après :

Merphy NSANGU (FCF AMANI)

Marthe KITULU (FCF AMANI)

Cathy MUKUBAYI (CSF BIKIRA)

Une fois qualifiées au deuxième tour, les Léopards dames croiseront le Bayana Bayana de l'Afrique du Sud en aller et retour entre le 20 et 28 octobre 2025.