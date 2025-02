Tunisie: Gestion des stocks des produits périmés - Les consommateurs devraient être mieux servis

Le monde de la consommation a radicalement changé ces dernières années, avec une panoplie de produits alimentaires de détail et d'épicerie fine, si bien que l'on se demande comment les industriels et les distributeurs n'en font pas davantage en faveur des consommateurs... Beaucoup reste à faire pour se conformer à la réalité du pouvoir d'achat du Tunisien qui tarde à se relever de sa chute.

La culture de la consommation est en pleine transformation en Tunisie, au moins auprès des consommateurs qui s'adonnent à de nombreuses pratiques consuméristes pour s'alimenter intelligemment, sans se ruiner. En effet, les produits industriels ont la plupart une date de péremption sur leurs emballages et ce dont doivent généralement tenir compte les consommateurs. Une date limite de consommation appelée « DLC » ou une mention « à consommer de préférence avant le... » sont désormais passées à la loupe de nombreux consommateurs avertis et prévoyants.

Mais là où le bât blesse, c'est que les industriels tunisiens ou du moins les chaines de distribution et les grandes surfaces sont aux antipodes de ce qui se pratique à l'étranger où il y a des rayons entiers voire des magasins et commerce de discount spécialisés dans la commercialisation des produits alimentaires invendus et proches de la péremption, avec des rabais très élevés à 80% et plus encore. En Tunisie, les consommateurs au fait de pratiques avantageuses et soucieuses du pouvoir d'achat du citoyen sont à l'affût de ce genre d'occasions, si minoritaires soient-elles et là où elles se trouvent pour faire de petites économies surtout pour ceux qui ont une famille nombreuse. Beaucoup de pratiques anti-commerciales sont devenues l'apanage de certaines entreprises agroalimentaires pour faire face au sur stockage.

Les industriels devraient en en finir avec certaines pratiques douteuses sur la date de péremption en changeant les opercules des yaourts et des crèmes desserts dans leur seul intérêt, au lieu d'en faire profiter les consommateurs....

Toutefois, il existe une politique de gestion des stocks quasiment périmés dans l'agroalimentaire en Tunisie. Cette politique est axée sur la prévention, la gestion et la valorisation des produits proches de leur date de péremption. La prévention passe par la maîtrise des commandes. Les entreprises agroalimentaires tunisiennes sont encouragées à optimiser leurs prévisions de ventes et à adapter leurs commandes en conséquence, afin de minimiser les risques de sur stockage et de produits périmés.

Pour une gestion efficiente des stocks

Les entreprises doivent mettre en place des systèmes efficaces de gestion des stocks, permettant de suivre en temps réel les dates de péremption des produits et de les commercialiser en priorité. Il est important de mettre en place une rotation régulière des stocks, en veillant à ce que les produits les plus anciens soient vendus en premier. En termes de gestion globale, lorsque des produits approchent de leur date de péremption, les entreprises peuvent mettre en place des opérations de déstockage, en proposant des promotions ou des rabais pour inciter les consommateurs à les acheter rapidement. Ils peuvent en faire don aux associations : Les produits proches de leur date de péremption peuvent être donnés à des associations caritatives ou à des banques alimentaires, qui les redistribueront aux personnes dans le besoin.

Dans certains cas, les produits proches de leur date de péremption peuvent être transformés en de nouveaux produits, tels que des confitures, des compotes ou des plats préparés. Les produits périmés non consommables par l'homme peuvent être utilisés pour l'alimentation animale, sous certaines conditions et dans le respect des réglementations en vigueur. Les déchets organiques issus de produits périmés peuvent être compostés et utilisés pour l'agriculture. Dans certains cas, les déchets organiques peuvent être utilisés pour la méthanisation, un processus de production de biogaz qui peut être utilisé comme source d'énergie renouvelable.

Il est important de noter que la gestion des stocks quasiment périmés dans l'agroalimentaire en Tunisie est soumise à des réglementations strictes, notamment en matière de sécurité sanitaire des aliments et de protection de l'environnement. Les entreprises doivent se conformer à ces réglementations et mettre en place des procédures rigoureuses de gestion des stocks pour éviter tout risque de contamination ou de gaspillage alimentaire.

En conclusion, la Tunisie dispose d'une politique de gestion des stocks quasiment périmés dans l'agroalimentaire qui encourage la prévention, la gestion et la valorisation des produits proches de leur date de péremption. Cette politique vise à réduire le gaspillage alimentaire, à protéger l'environnement et à assurer la sécurité sanitaire des aliments.