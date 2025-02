Congo-Brazzaville: Transports terrestres - Ingrid Ebouka-Babackas face aux défis de la modernisation du secteur

La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a échangé le 25 février avec les travailleurs de la Direction générale des transports terrestres (DGTT) après la visite des installations. La ministre doit s'atteler au renforcement des capacités du personnel de la DGTT, aux dossiers de la digitalisation des documents de transport, à l'amélioration de la sécurité routière...

La ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas veut imprimer sa marque un mois après le remaniement du gouvernement, le 10 janvier dernier, qui a entériné sa nomination à la tête du département des Transports. En tant qu'une des principales structures sous tutelle, la DGTT est en pleine mutation avec le lancement, en avril 2024, de la biométrie.

Le hub digital de la DGTT est doté d'un système d'uniformisation des plaques d'immatriculation et de lecture automatique destiné à l'impression des plaques d'immatriculation, des permis de conduire et des cartes grises. Une partie du bâtiment de celui-ci abrite le système d'identification des véhicules importés au Congo et le fichier national des immatriculations.

Malgré les efforts entrepris, à en croire le directeur général des Transports terrestres, Atali Mopaya, la marche vers la modernisation de cette entité étatique est encore longue. La tutelle prône un nouveau paradigme axé sur la construction d'un système de transport « performant », créateur de valeur au profit de la satisfaction des usagers et partenaires connexes. « Il s'agit pour vous (la ministre), grâce à cette nouvelle approche, d'être près de vos administrés pour définir une feuille de route afin de garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens », a plaidé Ateli Mopaya.

Les travailleurs ont appelé la ministre à appuyer la mise en oeuvre des projets prioritaires du secteur parmi lesquels la formation du personnel, la lutte contre la falsification des documents des transports ; la maîtrise du parc automobile ; la réforme du permis de conduire ; la gestion des centres de contrôle technique ; la poursuite de la digitation des services ; l'opérationnalisation du Bureau de gestion de fret terrestre ; la mise en place de la troisième plaque d'immatriculation gratuite ; et la sécurisation des recettes publiques à travers le mode de paiement Zéro cash.

« Nous devons bénéficier de la formation continue pour répondre au besoin des métiers des transports terrestres, de même que des meilleures conditions de travail », a lancé Jocelyn Bonga, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des transports terrestres. Peu avant la visite à la DGTT, la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a été à la rencontre du personnel de l'Inspection générale des transports.