Congo-Brazzaville: Kinkala - L'école primaire Moundongo doté d'un nouveau bâtiment scolaire

Don de l'association « Vois et viens », le bâtiment flambant neuf construit en matériaux durables ayant deux salles de classes a été mis en service le week-end dernier, lors d'une cérémonie solennelle, en présence des autorités politico-administratives de Kinkala et du Pool.

Comptant plus de 1200 élèves et 16 enseignants, répartis en deux vagues pédagogiques, l'école primaire publique Moundongo de Kinkala ne disposait plus de salles de classe pouvant contenir tous les élèves. Pour résoudre ce problème de pléthore dans les salles, la direction de l'établissement avait sollicité de l'aide auprès de l'ONG « Vois et viens » pour qu'elle lui construise quelques salles de classe. Toujours plus près de la population vulnérable, l'association « Vois et viens » avait obtenu un financement auprès de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) avec lequel elle a construit un nouveau bâtiment.

De plus de 60 mètres de longueur, ce bâtiment est construit en matériaux durables, selon les standards en la matière. Il est composé de deux salles de classe pour contenir 80 à 100 élevés chacune, avec toutes les commodités d'usage. L'objectif de l'association « Vois et viens » est de désengorger ces salles de classe pléthoriques afin de permettre aux élèves de suivre les cours dans des conditions optimales, répondant aux normes universelles en la matière.

Dans son mot de circonstance, la présidente de l'ONG a salué la mise en service du bâtiment et invité les élèves à en faire bon usage. « Ce moment exceptionnel marque la fin de plusieurs mois de travail assidu, de collaboration, et d'efforts communs. A nos partenaires, je vous adresse mes sincères remerciements car votre contribution a été essentielle dans la réalisation de ce projet. Aux élèves, je vous exhorte à bien prendre soins de ce don, fruit de la SNPC », a indiqué la présidente de l'association « Vois et viens », Eléonore Batantou.

Hormis le bâtiment, l'ONG a également réhabilité, toujours avec le financement de la SNPC, le bâtiment administratif de l'école primaire publique Victor-Ndouna de Kinkala qui a été aussi inauguré à la même occasion. S'exprimant à cet effet, l'envoyée spéciale du directeur général de la SNPC, Mme Oddet, a exprimé son satisfecit pour cette oeuvre qui épouse les aspirations de l'opérateur pétrolier public qui ne cesse d'oeuvrer à travers le territoire national pour améliorer les conditions de vie de la population.

Rappelons qu'en novembre 2024, l'ONG « Vois et viens » avait offert près de 2 000 manuels scolaires à l'école primaire de Ngamakosso, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï.