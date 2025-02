Congo-Kinshasa: La crise humanitaire s'aggrave à mesure que l'insécurité croît

La crise humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo continue de s'aggraver alors que l'offensive du groupe armé M23, soutenu par les forces rwandaises, se poursuit dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu, ce qui entraîne le déplacement de milliers de personnes.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) s'inquiète que les personnes déplacées n'aient pas reçu d'assistance depuis des semaines.

« Cela aura un impact sur leur état nutritionnel et leur santé. Il est essentiel d'apporter de la nourriture - les gens en manquent », a déclaré Shelley Thakral, porte-parole du PAM en RDC.

Les marchés alimentaires rencontrent des difficultés. Près de la moitié des magasins restent fermés et une récente évaluation du PAM a révélé que le prix de la farine de maïs - l'un des aliments de base de la région - a augmenté de près de 70 %. Les prix du sel et et de l'huile d'arachide ont également fortement augmenté.

Problèmes de transport

Ces tendances sont aggravées par les difficultés liés au transport de l'aide.

Suite à la prise de contrôle de Goma par le M23, fin janvier, l'aéroport de la capitale du Nord-Kivu reste fermé, coupant ainsi la principale voie d'approvisionnement humanitaire dans la région.

À cela s'ajoute le manque de fonds du Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS), géré par le PAM.

En 2024, l'UNHAS a effectué près de 7.000 vols, transportant 44.000 personnes vers 62 destinations dont les voies d'accès au sol étaient souvent endommagées ou bloquées.

Mais sans financement supplémentaire, les services de l'UNHAS pourraient être suspendus au-delà de mars 2025, mettant en péril l'accès humanitaire vital à travers le pays.

Le PAM a besoin de toute urgence de 33,1 millions de dollars pour poursuivre ses opérations.

« Nous devons intervenir immédiatement, nous avons besoin de financement », a déclaré Shelley Thakral.

Violences sexuelles

Alors que les conditions se dégradent, les femmes et les filles sont confrontées à un risque accru de violences et d'exploitation sexuelles.

Beaucoup sont attaquées alors qu'elles cherchent du bois de chauffage et, dans les cas extrêmes, certaines ont recours au sexe de survie juste pour nourrir leur famille. Les ménages dirigés par des femmes sont particulièrement vulnérables.

« Mettre de la nourriture entre les mains des femmes et leur offrir des moyens de subsistance est essentiel pour réduire la violence envers les femmes et les filles », a affirmé la porte-parole du PAM.

Le PAM prévoit de distribuer 57 tonnes de nourriture pour soutenir 11.000 enfants et femmes enceintes ou allaitantes menacés de malnutrition sévère.

Hausse de la criminalité et de l'insécurité

De son côté, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) se dit profondément préoccupé par la montée de la criminalité et de l'insécurité et par les violations généralisées des droits de l'homme.

« Dans le territoire de Lubero, au nord de Goma, les affrontements de la semaine dernière ont forcé plus de 100.000 personnes - dont environ la moitié sont des enfants - à fuir leurs foyers », a dit lundi le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric. « Plusieurs établissements de santé locaux ont dû suspendre leurs activités et nos partenaires signalent des violations généralisées des droits de l'homme, notamment des viols ».

A Goma, l'activité criminelle a augmenté, avec des invasions de domiciles, des enlèvements et des détournements de véhicules visant des agences humanitaires. Certains incidents ont fait des morts.

Une augmentation similaire de la criminalité et de l'insécurité a été signalée au Sud-Kivu, en particulier dans la capitale de la province, Bukavu, et à Uvira, où des viols et des pillages ont également été signalés, selon les partenaires humanitaires de l'ONU.

Un travailleur humanitaire tué

Au Nord-Kivu, un travailleur humanitaire a été touché par une balle perdue lors d'affrontements dans le territoire de Masisi, le 20 février, et est décédé des suites de ses blessures, samedi, portant à six le nombre total de travailleurs humanitaires ayant trouvé la mort dans la région depuis janvier.

Toutefois, au Sud-Kivu, les autorités locales affirment que les écoles du territoire de Kalehe, à environ 65 kilomètres au nord de Bukavu, rouvrent progressivement. Les écoles avaient fermé il y a plusieurs semaines en raison des combats, qui ont exposé les enfants et les enseignants à des violations massives des droits de l'homme.

« Dans le même temps, nos partenaires signalent que les munitions non explosées demeurent un problème dans de nombreuses zones touchées par les récents combats », a dit mardi le porte-parole du Secrétaire général.

La capacité de la Mission des Nations Unies en RDC (MONUSCO) à s'acquitter de son mandat reste considérablement limitée dans les zones contrôlées par le M23 au Nord-Kivu. Cependant, la Mission continue d'assurer la protection de milliers de personnes qui ont cherché refuge dans ses différentes bases tout en recherchant des moyens d'assurer leur transfert en toute sécurité hors de Goma.

Lors d'une conférence de presse lundi à Juba, au Soudan du Sud, le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a exprimé son inquiétude face à la crise humanitaire et aux pertes en vies humaines en République démocratique du Congo.

Il a souligné qu'il n'y avait pas de solution militaire à la crise et a réitéré que « la priorité est la cessation des hostilités, la mise en oeuvre des décisions du processus de Luanda et la garantie de l'accès humanitaire ».

M. Lacroix a également noté que si les hostilités cessent, l'ONU est prête à soutenir activement un cessez-le-feu.

Visite du Procureur de la CPI

De son côté, le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, effectue cette semaine une visite en République démocratique du Congo; l'occasion pour lui de réaffirmer l'engagement de son Bureau à enquêter sur les crimes commis dans l'Est du pays, a indiqué la CPI sur la plateforme X.

M. Khan a rencontré des victimes pour discuter du rôle des communautés affectées dans la poursuite de la justice. Le Bureau du Procureur réclame des informations sur les crimes présumés.

Le Procureur a également rencontré la cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, et doit rencontrer des représentants du gouvernement et des partenaires de la société civile.