Madagascar: Denise - Asante, le seul EP qui parle de sa foi

Après son album « sara Joro », sorti en 2020, Denise a plutôt mis un frein sur la sortie de ses titres. « Je ne sors qu'un single par an en moyenne », avoue-t-elle. Elle avait bien prévu de sortir un album de 12 titres mais a finalement penché pour un EP, plus épuré et beaucoup plus facile à assimiler.

Asante, puisqu'elle l'a intitulé ainsi, est composé de 6 titres, déclinés en afro, afropop et mapiano.

Elle le décrit comme un album personnel, plutôt positif, en signe de reconnaissance. En rappel, Asante signifie « Merci beaucoup ».

« Je l'ai composé pour moi, en premier lieu, et si les gens aiment ce que je fais, je le partage avec plaisir », a-t-elle précisé.

Cet EP met en lumière un genre d'introspection que l'artiste a fait sur elle. Il est donc très personnel puisque les compositions évoquent des attraits particuliers de sa vie personnelle.Ce sera surtout le seul opus dans lequel elle parlera de sa foi en Dieu, puisqu'elle en parle très rarement.

Si l'EP ne sort que maintenant, il a été concocté il y a deux ans. En effet, Matoky Zagnahary et Asante ont été écrits il y a deux ans environ. Les autres titres sont plus récents mais les messages qu'ils délivrent sont aussi forts.

Cet EP sera mis à disposition du public en streaming mais également sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube. Denise a en effet renoncé aux albums physiques, beaucoup moins demandés par les fans.

Par ailleurs, elle a précisé ne donner que très rarement de grands concerts publics. Après celui qu'elle partagera avec D'Lain ce 02 mars, un autre concert est prévu à Tamatave. Denise et son mari Shyn entament ensuite une tournée à l'étranger. On sait également qu'une date de ces concerts outre-mer est prévue avec D'Lain et Joyce Mena.