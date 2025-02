Madagascar: Lutte contre la malnutrition - Le pays renforce ses engagements

En préparation du Sommet mondial « Nutrition pour la Croissance » (N4G) prévu à Paris les 27 et 28 mars 2025, Madagascar a lancé hier ses engagements nationaux pour relever le défi de la nutrition. Ces engagements visent notamment à réduire la malnutrition chronique et aiguë d'ici 2030, ainsi qu'à renforcer la coordination multisectorielle entre tous les acteurs concernés.

Hier s'est tenu à Ivandry un atelier pour lancer les engagements de Madagascar afin d'accélérer les politiques et les actions en faveur de la nutrition en vue du sommet mondial de la « nutrition pour la croissance » qui se tiendra à Paris fin mars. Cet atelier, sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Christian Ntsay, a permis de mettre en avant les priorités du pays qui sont la réduction de la malnutrition chronique et de la malnutrition aiguë, d'ici à 2030 ou encore le renforcement de la coordination multisectorielle pour tous les acteurs. Madagascar vise en effet à réduire le taux de la malnutrition chronique à 25% d'ici cinq ans s'il est actuellement de 40%.

Le taux de la malnutrition à Madagascar a également baissé de cinq points depuis 2019 grâce aux efforts menés par le Président de la République. Il est passé de 45% à 40% grâce à l'élan de solidarité de tous les acteurs concernés. En effet, la nutrition demande une approche multisectorielle impliquant l'agriculture, la santé, l'éducation, l'eau-hygiène- assainissement, l'élevage et la pêche. En ce sens, un autre engagement de Madagascar porte sur l'intégration de la nutrition dans l'ensemble des programmes agricoles d'ici à 2030. La malnutrition et la pauvreté alimentaire des enfants en particulier. « Les résultats obtenus sont encourageants mais beaucoup reste encore à faire. Cet atelier doit permettre d'affiner la stratégie nationale, en tenant compte des défis spécifiques et en mobilisant les ressources nécessaires », explique Christian Ntsay.

Défis

La participation de personnalités de haut niveau, telles que Afshan Khan, Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies et Coordinatrice du mouvement SUN, et Brieuc Pont, Envoyé spécial du gouvernement français et Secrétaire général du Sommet N4G, témoigne de l'engagement de la communauté internationale dans cette lutte. Afshan Khan n'a pas manqué de féliciter les efforts menés par Madagascar jusqu'ici dans la lutte contre la malnutrition tout en annonçant les défis pour l'avenir.

« Il est crucial que le gouvernement malgache, en collaboration avec ses nombreux partenaires, continue à s'engager à nourrir le changement en faisant de la nutrition une priorité dans les plans de développement. Nous devons renforcer les systèmes alimentaires pour les rendre plus résilients et promouvoir une agriculture durable afin d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire l'impact du changement climatique », a-t-elle déclaré. Lors de sa récente visite dans la région de l'Anosy, elle a pu constater de visu les défis nutritionnels importants et les efforts considérables déployés par le gouvernement malgache à travers l'ONN. Une expérience qui a mis en évidence l'engagement des acteurs locaux et internationaux qui travaillent ensemble pour améliorer la situation nutritionnelle des populations vulnérables.