Madagascar: Le Sous-SG de l'ONU chez Andry Rajoelina - Le pays comme fer de lance de la lutte contre la malnutrition

La Grande Île participera les 27, 28 mars prochains au Sommet Nutrition For Growth (N4G) qui aura lieu à Paris.

Satisfecit. En mission dans la Grande Île, la Sous-secrétaire général des Nations-Unies Afshan Khan exprime sa satisfaction par rapport aux actions entreprises par l'Etat malagasy pour lutter contre la malnutrition. Accompagnée de l'Envoyé spécial du gouvernement français dans le cadre de la préparation du Sommet pour la nutrition Brieuc Pont, la Coordonnatrice du Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN), a salué l'engagement du président Andry Rajoelina à améliorer la situation de la nutrition à Madagascar.

Cette délégation a fait le déplacement dans le pays pour constater de visu la situation sur le terrain mais aussi pour s'imprégner des efforts entrepris par le gouvernement pour lutter contre ce fléau. Parmi ces initiatives, le président Andry Rajoelina a notamment cité la mise en place des centres de réhabilitation nutritionnelle et médicale dans le Sud, l'opération Tosika Vonjy Aina qui consiste à donner des vivres et des repas chauds aux familles vulnérables, l'implantation de différentes infrastructures ponctuelles d'approvisionnement en eau et surtout la construction du pipeline de 97 km pour assurer l'alimentation en eau potable de toute la Région Sud, ainsi que la distribution de semences et d'autres intrants agricoles au profit des paysans.

Humilité et clairvoyance

A l'issue de la rencontre, la Sous-secrétaire général des Nations-Unies a évoqué une entrevue fructueuse et satisfaisante avec le numéro Un malagasy. Une rencontre ayant permis aux deux parties de réfléchir sur les efforts qui ont déjà été déployés mais aussi les perspectives d'avenir. Madagascar devrait ainsi renforcer les collaborations avec les banques de développement pour améliorer la lutte contre la malnutrition. L'Envoyé spécial du gouvernement français Brieuc Pont, quant à lui, faisant référence aux engagements du président Andry Rajoelina et les initiatives déjà prises par l'Etat malagasy, a déclaré que Madagascar pourrait être placé comme étant le fer de lance de la lutte contre la malnutrition dans le monde.

« J'ai pu constater lors des visites de terrain l'ampleur des défis auxquels Madagascar fait face et c'est une situation qui appelle à l'humilité parce que les défis sont multiples et notamment les défis des conséquences du changement climatique. Je tiens à dire que j'ai rencontré aujourd'hui un Chef de l'Etat lucide sur les problèmes, sur les difficultés, sur les défis. C'est aussi un président volontaire... Nous ne pouvons que nous réjouir de cette lucidité et de cette clairvoyance », a-t-il souligné. Vitrine. A noter que cet émissaire est à Madagascar en vue de la préparation du Sommet Nutrition For Growth (N4G) qui aura lieu à Paris les 27-28 mars prochains.

Un sommet auquel la Grande Île entend participer activement. En effet, lors de ce Sommet, l'expérience malagasy en matière de lutte contre la malnutrition sera placée au centre des débats. A entendre Brieuc Pont, Madagascar sera considéré comme la vitrine du combat contre ce fléau mondial. Ce Sommet sera ainsi une occasion pour le président Andry Rajoelina et la délégation malagasy de convaincre les investisseurs et les banques de développement à soutenir le pays dans ses initiatives. Force est de souligner qu'en 2022, le président Andry Rajoelina a reçu le prix du Champion de la nutrition par la Banque Africaine de Développement et la Fondation Big Win Philanthropy, en marge du Sommet USA-Afrique qui s'est tenu à Washington. Depuis l'année dernière, grâce aux efforts entrepris avec les partenaires techniques et financiers, la population du Sud a été épargnée par le kere qui sévit depuis plusieurs décennies.