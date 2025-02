Tunisie: Chirurgie robotique et médecine traditionnelle - Le pays renforce ses liens avec la Chine

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a effectué une visite de travail en Chine afin de renforcer la coopération médicale, d'explorer les dernières avancées en chirurgie robotique et de développer l'intégration de la médecine traditionnelle en Tunisie, selon un communiqué publié ce mardi par le ministère de la Santé.

Lors de sa visite à l'hôpital Guang'anmen, le ministre a découvert les pratiques de la médecine traditionnelle chinoise pour le traitement des maladies chroniques et complexes, telles que le cancer, l'infertilité, les rhumatismes et les maladies cardiovasculaires. Ces traitements incluent des techniques ancestrales comme l'acupuncture et la phytothérapie.

Mustapha Ferjani a également tenu une séance de travail avec le directeur de l'hôpital, son équipe médicale, ainsi qu'avec la directrice de l'Académie nationale des sciences médicales chinoises, lauréate du prix Nobel de médecine en 2015. Cette rencontre a permis d'explorer des pistes de collaboration en matière de recherche scientifique, de formation des cadres médicaux tunisiens à la médecine traditionnelle chinoise, et de développement de la production pharmaceutique à partir de plantes médicinales tunisiennes et chinoises.

Lundi, le ministre a visité l'hôpital universitaire et militaire "PLA General Hospital", où il a découvert les technologies de pointe en chirurgie robotique. À cette occasion, il a assisté à une intervention d'ablation d'une tumeur hépatique réalisée à l'aide d'un robot chirurgical.

Mustapha Ferjani a ensuite rencontré l'équipe médicale de l'hôpital et le Dr Rong Liu, professeur de chirurgie hépatique et pancréatique, ainsi que directeur de la société "MedBOT", spécialisée dans la fabrication de robots chirurgicaux. Ensemble, ils ont discuté des opportunités de coopération et des modalités d'introduction de cette technologie avancée au sein des établissements hospitaliers tunisiens.