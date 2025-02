Angola: Le prophète Simão Toco considéré comme une figure historique

Luanda — Une conférence a exalté lundi, à Luanda, la figure du prophète Simão Gonçalves, lors de la célébration des 107 ans d'héritage du fondateur de l'Église de Notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde.

La cérémonie, divisée en panels, a mis en évidence la trajectoire spirituelle et la transformation que le leader a apportée à la communauté tocoïste et à la société en général.

Au cours de la conférence, qui rappelait la pertinence de son message de foi et de renouveau, l'évêque auxiliaire Puni Fausto a abordé le thème « L'héritage prophétique de Sa Sainteté Simão Gonçalves Toco », mettant en relief ses prophéties et sa prédiction sur l'indépendance du Congo alors sous la domination belge.

L'évêque a ensuite évoqué une rencontre qui a eu lieu en 1935, entre Simão Toco et la mère de l'ancien président Agostinho Neto, au cours de laquelle le prophète a révélé que son fils deviendrait le premier président de l'Angola, ce qui s'est concrétisé en 1975.

« L'oeuvre de Simão Toco transcende les frontières du temps et de la religion. Son travail, sa dévotion et les fruits de ce voyage continuent à exercer une influence parmi les fidèles et à inspirer des générations », a-t-il souligné.

À son tour, l'évêque auxiliaire Simão Quibeta a considéré cette date comme un « jour de réjouissance », de la naissance du prophète, et que son héritage est un phare pour les transformations spirituelle et sociale.

L'orateur Patrício Batsikama, qui parlait des réalisations de Simão Toco sur le nationalisme angolais, a mis l'accent sur sa prophétie de l'indépendance nationale.

La conférence a réuni des religieux et des étudiants, dans le but de rendre hommage au fondateur de l'Église de Notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde (les Tocoïstes) et de mettre en lumière l'importance de son histoire et sa contribution à la spiritualité et à l'identité nationale.