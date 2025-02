Algérie: Une délégation de start-up algériennes prend part au Web Summit Qatar

Alger — Une délégation de start-up algériennes participe à Doha au Web Summit Qatar 2025 pour présenter des solutions innovantes développées localement et rencontrer des investisseurs et des experts internationaux, indique un communiqué du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Chapeautée par l'accélérateur public Algeria Venture et encadrée par le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, la participation algérienne à cette manifestation est placée sous le slogan "Algeria is rising".

Cette participation tend à mettre en avant les capacités technologiques de l'Algérie, à renforcer la visibilité de l'écosystème national et à découvrir les innovations mondiales les plus récentes, ce qui permettra de consolider la position de l'Algérie en tant que pôle technologique en Afrique et au Moyen-Orient.

Elle témoigne également de "l'attachement de l'Algérie à développer son système pionnier et à renforcer le rôle des start-up en tant qu'acteurs-clés dans la transition numérique et l'innovation technologique", selon le communiqué.

Un des plus grands événements au monde dans le domaine technologique, le Web Summit Qatar réunit, du 23 au 26 février en cours, plus de 25.000 entrepreneurs innovants et 600 investisseurs internationaux de 90 pays.