Algérie: Batna - Mise en exergue des contributions du feu moudjahid Hadj Lakhdar durant la Révolution

Batna — Les participants au 3e Séminaire national "Hadj Lakhdar dans les écrits sur la Révolution algérienne" consacré au défunt moudjahid et qui s'est tenu mardi à la Faculté des sciences islamiques de l'Université Batna-1, ont mis en exergue ses contributions au cours de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Les intervenants durant la rencontre qui a regroupé historiens, universitaires et certains moudjahidine ont abordé le parcours d'El Hadj Lakhdar de son vrai nom Mohamed Tahar Abidi, moudjahid de la première heure, qui figurait parmi les premiers groupes chargés de mener les attaques contre les positions de l'occupant ennemi annonçant la nuit du 1er novembre 1954 le déclenchement de la Révolution armée dans la région des Aurès.

"Cette rencontre vient mettre en lumière l'itinéraire militant et révolutionnaire de ce moudjahid qui fut un des compagnons de Mustapha Benboulaïd à qui il avait succédé à la tête du commandement de la wilaya 1 historique à travers des faits rapportés dans les écrits sur la Révolution de libération nationale", a indiqué Dr. Abdelkader Abdeslam, président du séminaire qui a intervient à l'occasion du 27ème anniversaire de la mort de ce moudjahid.

Le Séminaire comporte plusieurs communications dont "Hadj Lakhdar, de chef d'unité au commandant de la wilaya 1 historique", "le rôle de Hadj Lakhdar dans la préparation politique et militaire de la révolution à travers des documents, mémoires et entretiens de 1950 à 1954" et "Hadj Lakhdar dans les écrits académiques".

Un documentaire a été projeté à l'ouverture du séminaire sur le parcours de ce moudjahid à travers des témoignages de moudjahidine, de ses interventions lors de manifestations historiques sur la révolution et sa contribution à la réalisation du complexe islamique 1er novembre 1954 dans la ville de Batna qui comprend la mosquée pôle 1er novembre et la faculté des sciences islamiques de l'université Batna-1.

Né le 13 mars 1914 au village Ouled Chelih dans la commune d'Oued Chaaba, Hadj Lakhdar est mort le 23 février 1998. Il fut connu pour sa haine au colonialisme et son engagement précoce aux préparatifs de la Révolution au déclenchement de laquelle il avait participé en plus de sa participation à plusieurs batailles et embuscades contre l'ennemi.