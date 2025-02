Gabon: Oligui Nguema et Obiang Nguema Mbasogo procèdent à la mise en service du réseau d'interconnexion électrique entre le Gabon et la Guinée Equatoriale

Leurs Excellences les Présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ont procédé ce jour à la mise en service du réseau d'interconnexion électrique entre leurs deux etats en faveur du Gabon.

Cette cérémonie, à laquelle prenaient part les représentants de la CEMAC et de la CEEAC, les membres du CTRI, du gouvernement et les responsables de la SEEG, a été marquée par plusieurs temps forts, notamment les allocutions des deux Chefs d'État et celles des Présidents des institutions sous régionales telles que la CEEAC et la CEMAC ainsi que la bénédiction sacerdotale, la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque commémorative.

Par ailleurs, les deux Chefs d'État ont symboliquement procédé à la mise en marche de la commande d'alimentation, avant d'effectuer la visite des installations du poste d'interconnexion et de comptage de 20 kV.

Il convient de noter que ce projet qui représente une avancée majeure de la coopération énergétique entre nos deux pays, vise à importer 10 MW depuis la Guinée Équatoriale afin d'alimenter l'ensemble de la province du Woleu-Ntem et dont la mise en oeuvre se fera en trois phases. Il s'agira tout d'abord d'alimenter la ligne reliant les villes d'Ebe-Be-Yine et Bitam, ensuite celle reliant Oyem et Medzeng qui vise à relier directement la ville d'Oyem à la Guinée équatoriale, puis celle de Medouneu.

En effet, la première phase qui concerne la liaison interconnectée par Bitam, permet d'importer immédiatement 3 megawatts sur les 10 prévus, ce qui bénéficiera directement à la commune de Bitam et ses environs . Cette transition représente un gain économique significatif avec une économie annuelle d'environ 2 milliards de FCFA sur les dépenses en gasoil.

A terme, l'importation de ces 10 MW permettra d'alimenter les villes d'Oyem, Bitam, Medouneu, Mitzic et Minvoul. Cette énergie produite à partir d'une centrale hydroélectrique offre une stabilité et une fiabilité accrues et garantit un approvisionnement continu tout en limitant les perturbations sur le réseau électrique.

Pour rappel, cet accord décisif a été conclu en Guinée équatoriale le 8 février dernier, en marge de la 6ème session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement des États de l'Afrique Centrale. Il marque une étape essentielle vers une intégration sous-régionale renforcée et la promotion de la coopération énergétique dans la sous-région.

Outre la mise en service de l'interconnexion du réseau électrique, les deux personnalités ont pu échanger au cours d'un tête à tête. Des échanges qui ont essentiellement porté sur la coopération multiforme qui unit Libreville et Malabo ainsi que sur les questions d'actualité internationale.

CTRI