Algérie: Ramadhan - Vif engouement pour les marchés de proximité dans les wilayas du Sud

Ouargla — Les marchés de proximité ouverts à l'occasion du mois de Ramadhan dans les wilayas du Sud connaissent un vif engouement des citoyens et une abondance de divers produits de large consommation, ont constaté des journalistes de l'APS.

A Ouargla, le marché qu'abrite la Chambre locale de l'artisanat et des métiers (CAM) attire de plus en plus de ménages, surtout ceux à faible revenu. Ce marché de solidarité "Rahma", qui regroupe plusieurs exposants venus de différentes wilayas, propose notamment des produits alimentaires, des détergents et des ustensiles traditionnels à des prix abordables.

Des espaces commerciaux similaires ont été ouverts dans les daïras de Hassi-Messaoud, N'goussa, Sidi Khouiled et El-Borma, a fait savoir le directeur du commerce, Laïd Rouabah, précisant que ses services ont mobilisé des équipes de contrôle afin de veiller au respect de la réglementation commerciale et de prévenir toute flambée des prix des produits de consommation durant le mois de Ramadhan.

Inauguré par les autorités locales, le marché de proximité spécial Ramadhan, implanté dans un centre commercial au chef-lieu de la wilaya de Touggourt, propose un large choix de produits alimentaires, dont des viandes rouges et blanches, des fruits, des légumes, des vêtements et des produits d'artisanat.

Appréciée par les citoyens, cette initiative vise à assurer l'approvisionnement du marché local en produits de large consommation à des prix compétitifs tout au long du mois de Ramadhan. Elle repose sur la vente promotionnelle directe du producteur au consommateur, conformément aux directives du ministère de tutelle visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens, a souligné le directeur du secteur, Mounir Aouiche.

Pour généraliser cette initiative sur l'ensemble du territoire de la wilaya, la direction du commerce envisage l'ouverture d'autres marchés de proximité dans plusieurs communes, a-t-il poursuivi.

En prévision du mois de Ramadhan, une dizaine de marchés de proximité ont été ouverts à travers la wilaya d'El-Oued, selon un plan ciblant notamment les zones rurales et enclavées.

A cet effet, les responsables de la Chambre d'agriculture et le bureau de wilaya de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) appellent les agriculteurs et commerçants à participer activement à ces espaces commerciaux afin d'exposer leurs marchandises.

A Adrar, six marchés de proximité ont été ouverts dans le cadre de cette action de solidarité, permettant aux consommateurs d'acquérir divers produits à des prix raisonnables, a indiqué le directeur du secteur, Noureddine Kaabès.

Par ailleurs, deux espaces commerciaux de proximité ont été inaugurés dans la wilaya d'El-Meniaa à l'occasion du mois de Ramadhan, avec la participation des producteurs, qui approvisionnent le marché local en produits agricoles, tels que des fruits, des légumes, des dattes et de la viande, entre autres.

En revanche, dans la wilaya d'Illizi, les préparatifs du mois de jeûne ont été marqués par l'ouverture de quatre marchés de proximité et le déploiement d'une quinzaine d'équipes de contrôle. De plus, un marché Rahma a été ouvert dans le quartier du 1er Novembre, au chef-lieu de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, à l'extrême sud du pays.