Afrique: Alterra Capital acquiert une participation majoritaire dans ARP en raison de l'essor du tourisme

Alterra Capital Partners a acquis une participation majoritaire dans ARP Africa Travel Ltd, l'un des plus grands opérateurs de voyages à destination de l'Afrique de l'Est.

La société de capital-investissement, créée par d'anciens cadres du groupe Carlyle en 2023, rachète la participation de la famille Moledina.

L'investissement d'Alterra témoigne d'une grande confiance dans la reprise du tourisme en Afrique, les arrivées internationales ayant augmenté de 74 millions en 2024.

Alterra Capital Partners a acquis une participation majoritaire dans ARP Africa Travel Ltd, l'un des plus grands voyagistes d'Afrique de l'Est, en misant sur la croissance du secteur du tourisme en Afrique.

La société de capital-investissement, créée par d'anciens cadres du groupe Carlyle en 2023, rachète la participation de la famille Moledina, qui continuera à gérer l'entreprise. ARP exploite une flotte de plus de 300 véhicules et plus de 200 guides qui proposent des voyages de luxe et d'expérience au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, en Afrique du Sud et aux chutes Victoria, dans le cadre de partenariats.

L'investissement d'Alterra témoigne d'une grande confiance dans la reprise du tourisme en Afrique, les arrivées internationales ayant augmenté de 74 millions en 2024, selon l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies. À lui seul, le Kenya s'attend à recevoir 3 millions de visiteurs en 2025, grâce à la demande croissante de safaris, d'activités de conservation et d'expériences culturelles.

Points clés à retenir

Alterra, qui a déjà investi dans Chill Beverages et Java House, prévoit d'étendre la présence d'ARP sur les marchés nordiques, moyen-orientaux et asiatiques au cours des 12 à 18 prochains mois. Le fonds, soutenu par les fondateurs de Carlyle, David Rubenstein et Bill Conway, ainsi que par le milliardaire nigérian Aliko Dangote, vise une clôture finale de 400 millions de dollars d'ici septembre.

Le secteur du tourisme en Afrique suscite un vif intérêt de la part des investisseurs, les gouvernements accordant la priorité aux infrastructures et aux technologies qui améliorent l'accessibilité des voyages. La stratégie de croissance de l'ARP comprend des acquisitions et, grâce au soutien solide de fonds d'investissement privés, elle est bien placée pour tirer parti de l'essor du marché du tourisme sur le continent.