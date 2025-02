Algérie: Solidarité au Ramadhan - Coup d'envoi de la caravane 'Idoom El Kheir' d'Algérie Télécom à partir d'Oran

Oran — Le coup d'envoi de la deuxième édition de la caravane "Idoom El Kheir" d'Algérie Télécom (AT), qui va sillonner 12 wilayas du pays pour distribuer des dons alimentaires aux restaurants de la Rahma pour le mois du Ramadan, a été donné mardi à Oran.

La caravane, qui a entamé son périple à partir de la wilaya d'Oran, a démarré de la direction locale d'Algérie Télécom, en présence de plusieurs cadres de cette entreprise en direction de l'association "Machail el kheir", qui chapeaute un restaurant de la Rahma, offrant 500 repas par jour durant le mois du Ramadhan, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la direction locale d'AT.

La caravane touchera les wilayas d'Oran, Mascara et Tlemcen, dans l'Ouest, Alger et Bouira dans le Centre, Constantine, Khenchela et El-Taref dans l'Est, et Biskra, El Oued, Bousaada et Tougourt dans le Sud, a indiqué le directeur du service marque et communication à Algérie Télécom, Harig Azzedine.

La caravane distribuera différentes denrées alimentaires aux restaurants de la Rahma dont le lait, les raisins secs, l'huile, le fromage et autres, a-t-on précisé.