Algérie: Merad visite le siège de la Direction générale du trafic du Ministère espagnol de l'Intérieure

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a effectué une visite lundi le siège de la Direction générale du trafic du Ministère espagnol de l'Intérieure, au cours de laquelle il a été informé de l'organisation et de la gestion de cette autorité, dans le cadre de sa visite officielle qui l'a conduit au Royaume d'Espagne à l'invitation de son homologue, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Merad était accompagné lors de cette visite, a ajouté la même source, par le Directeur général de sureté nationale Ali Badaoui et le Directeur général de la Protection civile Boualem Bourelaf, la délégation algérienne a été informée de l'organisation et la gestion de cet organisme et a reçu des explications sur les mécanismes juridiques et pratiques et les solutions techniques modernes sur lesquelles il s'appuie dans le cadre de sa stratégie de la gestion du trafic et la moderniser et prévenir l'insécurité routière.

A cet égard, ils ont également discuté du renforcement de la coopération bilatérale et de l'échange d'expériences entre les deux secteurs ministériels dans ce domaine, et il a été convenu de tenir des réunions bilatérales spécialisées réunissant des experts des deux pays pour étudier les mécanismes pratiques afin de développer davantage le travail commun à cet égard, conclut le communiqué.