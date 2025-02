Algérie: Energie - Arkab reçoit une délégation de l'entreprise chinoise 'Sinopec'

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu, mardi à Alger, une délégation de l'entreprise chinoise "Sinopec" conduite par son premier vice-président, M. Niu Xuanwen qui a fait part de la volonté de l'entreprise de renforcer sa coopération avec le groupe Sonatrach, indique un communiqué du ministère.

La rencontre qui a eu lieu au siège du ministère, en présence de ses cadres et du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, intervient dans le cadre du renforcement des relations stratégiques entre l'Algérie et la Chine dans le domaine de l'énergie, les deux parties ayant passé en revue l'état de la coopération et du partenariat entre Sonatrach et Sinopec et affirmé sa solidité et son importance stratégique.

La rencontre a également permis de débattre des opportunités d'affaires et des perspectives d'investissement de "Sinopec" en Algérie, notamment dans les domaines de la recherche, de la prospection, de l'exploitation et du transfert des hydrocarbures, ajoute le communiqué.

Lors des discussions, le ministre d'Etat a souligné l'importance d'élargir la coopération entre "Sonatrach" et "Sinopec" à de nouveaux domaines dans l'industrie pétrolière et gazière, précisant que "les relations de coopération entre l'Algérie et la Chine sont un modèle réussi pour les partenariats constructifs et innovants".

Il a, en outre, souligné que les nouvelles lois régissant les secteurs des hydrocarbures et de l'investissement en Algérie offrent de grandes opportunités aux entreprises mondiales, à leur tête "Sinopec" pour renforcer leur présence et développer leurs projets sur le marché algérien, selon la même source.

De son côté, M. Xuanwen s'est félicité de la qualité des relations liant l'Algérie et la Chine, reflétée par le partenariat solide entre "Sonatrach" et "Sinopec", affirmant que la société chinoise "apprécie cette relation stratégique et tend à renforcer sa coopération avec Sonatrach, notamment à la faveur des opportunités prometteuses offertes par le secteur de l'énergie algérien".

Les deux parties ont réaffirmé "leur engagement commun à renforcer et à élargir la coopération dans le domaine de l'énergie entre les deux groupes au service des intérêts mutuels et pour contribuer aux efforts de l'Algérie pour le développement de son secteur énergétique et le renforcement de sa place au niveau international", selon le communiqué.