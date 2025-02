Algérie: Le pays compte moderniser sa stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique

Alger — Les autorités algériennes comptent moderniser la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, en vue de renforcer l'exploitation des énergies renouvelables et d'améliorer l'efficacité énergétique dans divers secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, le transport et l'habitat, a indiqué, mardi, une responsable au ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

La cheffe de cabinet du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Nacima Rachedi, a précisé, à l'ouverture des travaux d'une journée d'étude sur "les solutions de l'énergie solaire pour le secteur économique", que cette stratégie permettra la mise en place d'un système énergétique intégré favorisant l'élargissement de l'exploitation des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité de la consommation de l'énergie.

Dans une allocution prononcée au nom du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, M. Noureddine Yassaâ, la responsable a souligné que le gouvernement accordait une grande importance au développement des énergies renouvelables en tant que secteur stratégique qui contribue à diversifier l'économie nationale et à assurer la sécurité énergétique à moyen et long terme. Elle a en outre souligné que la création d'un secrétariat d'Etat, chargé des Energies renouvelables, s'inscrivait dans le cadre de cette démarche.

Le plan d'action sectoriel prévoir notamment la création d'un environnement économique favorable pour soutenir les projets de production d'électricité à partir de sources renouvelables, et ce, à travers le renforcement de l'intégration industrielle, le développement de l'industrie locale, la consolidation des réseaux électriques, la promotion du partenariat entre les secteurs public et privé, tout en drainant les investissements étrangers.

Mme Rachedi a affirmé, à ce propos, que le travail était en cours pour actualiser les cadres juridiques et réglementaires, et mettre en place des mécanismes encourageants pour la généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables, et ce que cela implique comme soutien à la production et l'autoconsommation, développement de mécanismes de financement innovants et encouragement des Start-up et micro-entreprises.

Evoquant les efforts du secteur en matière de maîtrise de l'énergie, la responsable a insisté sur l'importance de la rationalisation de la consommation dans les secteurs vitaux, à savoir l'Habitat, les Transports et l'Industrie, à travers des plans d'action avec des indicateurs de performance et un calendrier afin de garantir l'obtention des résultats escomptés.

Pour ce qui est des projets en cours de réalisation, Mme Rachedi a rappelé le lancement d'un programme prévoyant la production de 3000 mégawatts d'énergie solaire via 20 nouvelles stations, en sus d'une centrale solaire dans la wilaya de Tindouf d'une capacité de 200 mégawatts, à l'effet de répondre aux besoins de la région et en soutien aux projets d'exploitation de la mine de Gara Djebilet.

L'Algérie travaille également à l'hybridation des systèmes d'énergie solaires avec les centrales électriques fonctionnant au diesel dans le sud, outre les projets d'énergie solaire pour les sites de Sonatrach, a-t-elle ajouté, précisant que la capacité totale installée des énergies renouvelables devrait dépasser 4.000 mégawatts.

Dans le cadre de la diversification des sources de l'énergie, l'Algérie prévoit l'intégration de l'énergie éolienne dans ses projets futurs. En collaboration avec la Banque mondiale (BM), un projet de production de 1.000 mégawatts d'énergie éolienne à travers 10 sites a été lancé, au vu du grand potentiel du pays en la matière.

Organisée par "Green Energy Cluster Algeria", cette journée d'étude a été marquée par la participation de représentants d'entreprises publiques et privées, et d'experts dans le domaine. Elle a également été l'occasion pour présenter des solutions et des applications innovantes dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque, mettant l'accent sur le modèle d'autoconsommation de l'énergie sans recourir au réseau de Sonelgaz.

A ce propos, Farida Barka, membre du conseil d'administration du Groupe, a expliqué que les PME locales pourraient contribuer de manière efficace au programme des énergies renouvelables, et ce en plaçant les panneaux solaires sur les toits des usines, des bâtisses et des foyers, ou sur les terres agricoles.

Et de soutenir que ces projets offrent l'avantage de la proximité des centres de consommation, ce qui permettra de contribuer à la réduction des coûts du transport et de distribution de l'électricité, et de soutenir la création de PME algériennes capables de générer de la richesse et de créer de l'emploi.

Cette rencontre a été ponctuée par un échange d'idées sur les moyens à même de développer les énergies renouvelables en Algérie, outre la présentation d'une batterie de propositions et de recommandations visant à soutenir l'investissement dans ce domaine, contribuant ainsi à accroitre la part des énergies propres dans le mix énergétique national et à renforcer la sécurité énergétique du pays.