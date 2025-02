Algérie: Ramadhan - La Protection civile présente les mesures préventives à prendre pour éviter certains accidents

Alger — La Protection civile a présenté mardi les mesures préventives nécessaires à prendre par le citoyen durant le Ramadhan pour éviter certains accidents.

Dans un communiqué, la Protection civile a recommandé aux usagers de la route de respecter le code de la route, éviter les excès de vitesse et respecter la distance de sécurité.

Il est aussi recommandé de faire des pauses en cas de fatigue ou somnolence et de procéder à la maintenance régulière des véhicules. Pour les motocyclistes, le port du casque est fortement recommandé comme moyen de protection.

Relevant, par ailleurs, que les femmes et les enfants sont "les plus exposées" à la mauvaise utilisation ou au stockage des produits détergents et chimiques, la Protection civile a recommandé d'éviter le mélange des produits et de porter des gants et des vêtements de protection, et de ranger ce type de produits hors de portée des enfants.

La Protection civile qui a déploré dans son communiqué que chaque année ses unités opérationnelles enregistrent "plusieurs accidents durant le mois sacré, en particulier les accidents de la route, les accidents domestiques et d'autres divers, causant des dégâts humains et matériels considérables", a rappelé le numéro de secours "14" et le numéro vert "1021" mis à la disposition des citoyens pour signaler tout cas d'accident en précisant sa nature, le nombre de victimes et l'adresse exacte pour une prise en charge rapide.