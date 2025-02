Madagascar: The Dizzy Brains - Quinze ans de rock et de révolte

Depuis 15 ans, The Dizzy Brains électrisent la scène rock malgache et internationale. Fondé en 2010 par Eddy Andrianarisoa, le groupe s'est imposé par son style brut et engagé.

À ses débuts, The Dizzy Brains écument les bars d'Antananarivo, jouant pendant deux ans pour se faire un nom. Leur premier tremplin est No Comment Edition, grâce auquel ils publient leur première maquette, Môla Kely, un titre à la fois provocateur et révélateur de leur engagement. Porté par des textes percutants et une énergie résolument punk, il réunit aujourd'hui Eddy Andrianarisoa (chant, auteur-compositeur), Mahefa Andrianarisoa (basse), Max Andriambelo, alias Poun (guitare), et Alban Razanaka (batterie).

Leur musique, porteuse de dénonciations sociales, attire l'attention des médias étrangers. Un article de Sébastien Bousquet à La Réunion leur offre une visibilité accrue, attirant l'intérêt de celui qui deviendra leur manager. « Il a vu qu'il y avait des punks à Madagascar et s'est rendu exprès à Tana pour nous rencontrer », raconte Eddy.

Après quatre années de galère, un tournant décisif survient en 2015 : The Dizzy Brains entament une tournée internationale, se produisant en France (Trans Musicales), en Allemagne, en Angleterre, en Corée du Sud, au Canada et au Maroc. Pendant dix ans, ils enchaînent les concerts à travers le monde, s'imposant comme l'un des groupes malgaches les plus influents.

La pandémie de COVID-19 les contraint à rentrer à Madagascar. Une pause imposée qui ne freine en rien leur créativité. Ils sortent « Dahalo », un album qui cartonne en France et relance leur dynamique. Leur dernier opus, « Maso Mahita » (2023), marque une nouvelle maturité musicale.

Mais au fil des ans, le groupe évolue. « Je suis le seul membre à être resté fidèle au groupe, explique Eddy. Mon frère Mahefa a dû arrêter temporairement pour ses études, notre batteur a changé plusieurs fois et notre guitariste Poun vient seulement de nous rejoindre ».

Tournée africaine

Avant de se consacrer à la musique, Eddy Andrianarisoa poursuivait des études de droit à Ankatso, visant une carrière d'avocat. «J'étais en master 2, mon avenir semblait tout tracé, mais j'ai dû faire un choix : la musique ou le droit. Concilier les deux était impossible ». Aujourd'hui, il est producteur, coach artistique pour les groupes de rock à Madagascar et programmateur musical au Kudéta.

Avec près de soixante-quinze chansons, entre EP et singles, son écriture s'inspire de son quotidien et de ses expériences. Midnight en est l'illustration : « Je l'ai écrite à minuit, en pensant à ma vie amoureuse ». Mais ses textes dépassent sa propre histoire, offrant une critique sociale percutante.

En mai 2025, The Dizzy Brains se préparent à une tournée africaine avec des dates prévues en Afrique du Sud et au Mozambique, ainsi qu'une possible tournée européenne. Le 22 février, le groupe a enflammé la scène de l'IFM lors d'un concert mémorable, annonçant par la même occasion leur dernier concert à Madagascar. Une fin ou un nouveau départ ?