Bénin: Le comité de pilotage chargé de revoir le code électoral se met en place

Au Bénin, un comité de pilotage est en place depuis le 8 janvier pour s'occuper de l'audit du fichier électoral. Lundi, le comité a rencontré le président Talon au palais présidentiel à Cotonou. C'est lui qui en 2023 a autorisé l'opération après une requête du parti de l'opposition les Démocrates. La démarche est menée en prélude aux élections générales de l'année prochaine. L'opposition réclame un scrutin transparent et ouvert à tous.

En 2023, lorsque Boni Yayi et son parti lui avaient réclamé lors d'une rencontre un « audit du fichier électoral », Patrice Talon avait marqué séance tenante son accord et promis en assurer le financement. C'est fait, l'argent est disponible, selon nos informations, le ministre en charge des institutions vient de faire l'appel des fonds.

En recevant lundi le comité de pilotage, le chef de l'État expliquait : « Quand on est en début de vie ou de mandat on fait les choses avec tellement de fougue. On ne prend pas le temps de dire, est-ce que vraiment ce que je fais, c'est ce qui est attendu de tous ? Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites ».

Six membres composent le comité : quatre viennent de la société civile et les deux autres places sont réservées à l'opposition et à la majorité.

Le comité promet livrer un fichier fiable au plus tard mi-juin prochain. Il va recruter quatre experts pour le job.

Le président du comité, Jean-Baptiste Elias, une grande figure de la lutte contre la corruption au Bénin a bien compris sa mission : « Il s'agit d'un travail technique et scientifique qui n'a rien à voir avec les connotations politiques ».

Patrice Talon leur a fait la même recommandation lundi : le travail doit se concentrer sur les outils techniques, a insisté le chef de l'État. Ses opposants ne s'arrêtent pas à l'outil technique, ils réclament également la relecture du Code électoral retouché en mars 2024.