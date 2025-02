Tunisie: Le pays répond aux critiques de l'ONU sur la situation des droits de l'Homme

En Tunisie, le communiqué du Haut-commissariat des droits de l'homme aux Nations unies publié la semaine dernière ne passe pas. Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger a répondu mardi 25 février dans un texte publié sur la page Facebook du ministère. Il dénonce l'inexactitude et les critiques des experts de l'ONU sur la situation politique en Tunisie. Le Haut-commissariat avait dénoncé les persécutions envers les opposants politiques et appelé les autorités à respecter le droit à la liberté d'expression et d'opinion.

C'est avec une « profonde stupéfaction » que la Tunisie a reçu le communiqué onusien, selon les mots du texte publié par le ministère tunisien des Affaires étrangères ce mardi. Il défend sur un ton ferme son attachement aux droits de l'homme et rappelle l'indépendance de la justice dans le pays. Il poursuit avec le fait que le renvoi devant la justice des accusés mentionnés par l'ONU n'était pas lié à leurs activités partisanes, médiatiques ou politiques ou en lien avec la liberté d'expression. Ils sont traduits devant la justice pour des crimes de droit public, insiste le communiqué de la diplomatie tunisienne.

Cette réponse véhémente aux inquiétudes onusiennes sur la situation politique en Tunisie s'inscrit dans un contexte tendu. Alors que deux prisonniers dits politiques, la militante des droits de l'homme et ancienne présidente de l'instance Vérité et Dignité, Sihem Bensedrine et le journaliste Mohamed Boughalleb, ont été libérés la semaine dernière, un procès de grande ampleur doit s'ouvrir le 4 mars prochain, celui du complot présumé contre la sûreté de l'État qui concerne une quarantaine d'accusés dont sept figures politiques connues.

Dans ce climat, les familles des accusés et leurs soutiens vont faire pression pour réclamer que le procès soit public et accessible aux médias. En France, la FIDH et d'autres organisations de défense des droits de l'homme organisent une conférence le 3 mars en amont de l'audience.

▶ On apprend que huit personnes ont été condamnées à mort, mardi 26 février 2025, pour l'assassinat en 2013 de l'élu tunisien de gauche Mohamed Brahmi (médias locaux). Une neuvième personne, en fuite, a été condamnée à cinq ans de prison.