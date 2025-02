Ethiopie: Le Parti de la Prospérité informe les diplomates et les partenaires internationaux des résolutions adoptées par le deuxième congrès du PP

Addis Ababa — Le Parti de la Prospérité (PP) au pouvoir a informé la communauté diplomatique et les partenaires internationaux des décisions et résolutions adoptées par le deuxième congrès du parti.

Le chef de la division des relations publiques et internationales du PP, Bikila Hurisa, et le directeur des relations internationales du PP, Nebiyu Sehul, ont fait cette présentation hier.

En présentant les décisions et les résolutions du congrès, M. Nebiyu a déclaré que cette séance d'information démontrait la transparence du parti et son désir d'obtenir un retour d'information de la part des parties prenantes et des partenaires afin de renforcer son partenariat avec eux.

Selon lui, le congrès qui s'est tenu du 31 janvier au 2 février 2025 à Addis-Abeba a été un exemple d'inclusivité et a eu un impact important.

En ce qui concerne les décisions et les résolutions du congrès, M. Nebiyu a déclaré qu'il avait adopté 10 décisions et résolutions majeures.

En présentant les décisions et résolutions en dix points, il a souligné la détermination du PP à déployer des efforts incessants pour construire un parti solide, promouvoir le grand récit du nationalisme, consolider la construction de la nation, construire une paix efficace et la capacité du système judiciaire.

En outre, l'accélération du développement économique, la promotion de la prospérité sociale et la réforme de la fonction publique figuraient parmi les résolutions, a déclaré le directeur.

M. Nebiyu a ensuite donné des précisions sur les activités menées par le parti.

Parmi les questions examinées lors du congrès, il y a celles concernant le renforcement du parti par le biais du développement des capacités, la démocratie interne et l'unité, l'élargissement du paysage politique, la garantie de la souveraineté et d'une paix durable, la revitalisation de l'économie et la résolution des problèmes structurels, ainsi que la promotion de la transformation, a-t-il précisé

Reconnaissant que suffisamment d'efforts ont été faits à cet égard, le directeur a ajouté que ces efforts se poursuivraient dans les années à venir.

Le congrès a également évalué la situation nationale et internationale actuelle et a examiné les défis rencontrés et les leçons tirées, a souligné M. Nebiyu.

Après la présentation du directeur, Bikila Hurisa, chef de la division des relations publiques et internationales, a répondu aux questions posées par la communauté diplomatique et les partenaires internationaux.

L'approche diplomatique de l'Éthiopie est fondée sur des principes et sur l'intérêt national, a-t-il affirmé.

Le chef a également noté que l'intérêt national de l'Éthiopie est bien articulé dans le programme de politique étrangère du pays, promouvant ainsi l'intérêt mutuel, la collaboration et la diplomatie fondée sur des principes, qui est bien articulée dans le programme du parti.

Le deuxième congrès du parti de la prospérité au pouvoir, le plus grand parti politique d'Afrique avec 15,7 millions de membres, a été suivi par 15 partis politiques internationaux et des membres du corps diplomatique.