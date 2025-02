Tunisie: Le président Saïed reçoit le directeur général de l'ISESCO

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi, au palais de Carthage, le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) et la délégation l'accompagnant.

Cité dans un communiqué, le chef de l'Etat s'est félicité de l'accueil par la Tunisie des travaux de la 45ème session du Conseil exécutif de l'ISESCO les 25 et 26 février courant.

Il a, dans ce contexte, a souligné l'importance du rôle dévolu à l'ISESCO dans le développement des programmes d'éducation et d'enseignement, l'appropriation des sciences, louant les efforts de cette organisation dans la promotion de la culture et le renforcement de leurs capacités sur des bases solides.

Ces efforts, a ajouté le chef de l'Etat, visent à permettre à nos sociétés de contribuer à la civilisation et la connaissance humaine et à interagir consciencieusement avec les mutations profondes et accélérées dans le monde.

Autant de mutations qui laissent entrevoir des défis majeurs qu'il convient de relever collectivement moyennant une approche scientifique qui prend en considération les spécificités culturelles et les valeurs islamiques, a ajouté le président Saïed.

A ce titre, le chef de l'Etat a mis l'accent sur la nécessité de préserver le patrimoine culturel et l'immense legs civilisationnel de la nation arabo-musulmane et de préserver son identité, appelant à conjuguer les efforts de l'organisation dans la restitution des pièces archéologiques dont notamment, les manuscrits précieux et les œuvres rares qui ont été volés par le passé.

Le président Saïed a salué le rôle de l'organisation dans le domaine l'enregistrement des manuscrits rares et la protection de plusieurs sites archéologiques arabes et islamiques menacés d'extinction, louant les efforts visant à les inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Par ailleurs, le président de la République a évoqué les dangers qui menacent les lieux saints islamiques, dont notamment, la ville sainte d'Al Qods et la mosquée Al-Aqsa.

Sur un autre plan, le chef de l'Etat a fait part de de la gratitude de la Tunisie à l'Organisation islamique mondiale pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) pour sa volonté de contribuer à la création d'un centre international de calligraphie (Iqraa).

Il a, dans ce contexte, formulé le souhait d' intensifier la coopération avec l'organisation, et de conjuguer les efforts visant à restaurer d'anciennes villes tunisiennes inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Il a également sollicité l'appui de l'ISESCO lors de la constitution des dossiers d'inscription de nouvelles villes sur cette liste, soulignant que bon nombre de villes tunisiennes méritent d'être inscrites sur la liste du patrimoine mondial.